Nederland levert drugsbaron Tse Chi Lop uit aan Australië

Nederland heeft de 59-jarige Canadese drugsbaron Tse Chi Lop uitgeleverd aan Australië. Dat melden diverse Australische media donderdag. Tse wordt ook wel de ‘El Chapo van Azië’ genoemd en was een van de meest gezochte drugsbazen van de wereld.

Tse werd in China geboren en zou leiding geven aan het Sam Gor-syndicaat, een internationaal drugsimperium. Hij werd in 2021 in Nederland op Schiphol opgepakt. Het syndicaat houdt zich met name bezig met de smokkel van heroïne en crystal meth uit meerdere landen in Azië en wordt geschat op een waarde van 22 miljard dollar (ruim 18 miljard euro).

Volgens een woordvoerder van de Australische politie kan Tse levenslang als maximale straf opgelegd krijgen. Hij wordt er specifiek van verdacht 20 kilo crystal meth, met een straatwaarde van 2,8 miljoen euro, te hebben verhandeld in 2012 en 2013. Volgens Australische media is Tse echter verantwoordelijk voor 70 procent van alle drugs die Australië binnenkomt.

De in China geboren Canadees vocht in Nederland maandenlang tegen de poging van Australië om hem vanuit Nederland uit te leveren. De advocaat van Tse had de rechtbank gevraagd om die uitzetting te voorkomen. Hij vreesde dat de verdachte in Australië geen eerlijk proces zal krijgen.

