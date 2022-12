Kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote waterstofprojecten

De overheid gaat bijna 800 miljoen euro steken in zeven grote waterstofprojecten. Dat heeft het kabinet dinsdagavond aangekondigd. De subsidie is specifiek bedoeld voor projecten van energiebedrijven Shell, Ørsted, Engie en Air Liquide en voor twee joint ventures van chemiebedrijf HyCC met Tata Steel en BP.

De zeven bedrijven overwegen allemaal om fabrieken te bouwen waar via elektrolyse waterstof kan worden gemaakt. Shell heeft het investeringsbesluit al definitief genomen. Over drie jaar wil het bedrijf een waterstoffabriek op de Maasvlakte hebben gebouwd – de grootste ter wereld, voor een prijskaartje van circa 1 miljard euro. Maar de andere partijen moeten de knoop nog doorhakken. De subsidie helpt hen mogelijk bij dat besluit.

Als alle projecten in de toekomst daadwerkelijk voltooid zouden worden, zou er in totaal een elektrolysevermogen van 1.150 megawatt bij komen om waterstof mee te maken. Dat is een substantieel productievermogen: goed voor ongeveer een kwart van het doel van 4 gigawatt dat het vorige kabinet voor 2030 heeft gesteld.

De bedrijven zeggen de hernieuwbare waterstof te willen gaan leveren aan onder andere staalproducenten en leveranciers van kunstmest die hun productie willen vergroenen. Ook kan het gebruikt worden door raffinaderijen.

Engie werkt op dit moment toe naar een investeringsbeslissing in 2023, laat een woordvoerder weten in Het Financieele Dagblad. Ook HyCC verwacht volgend jaar een besluit te kunnen nemen. Een cruciaal punt bij dergelijke projecten is vaak of er voldoende groene stroom beschikbaar is voor het elektrolyseproces. Daarvoor is namelijk heel veel elektriciteit nodig. Waterstof kan ook worden geproduceerd met behulp van aardgas (dan heet het ‘grijze’ waterstof), maar daarbij kom wel veel CO 2 vrij.

‘Belangrijke rol’

Het kabinet zegt in een persbericht een „belangrijke rol” voor groene waterstof te zien in de verduurzaming van de industrie, en voor de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. Nederland heeft net als de Europese Commissie grote plannen op het gebied van duurzame waterstof. Het vorige kabinet ambieerde voor binnenlands gebruik in 2030 een capaciteit van 3 tot 4 gigawatt. Coalitiepartijen VVD en CDA pleitten dit voorjaar voor een verdubbeling van deze ambitie tot 8 gigawatt.

Met de subsidies wil het kabinet een „impuls” geven aan de waterstofmarkt en de technologieën die daarvoor nodig zijn. „De energiecrisis en hoge energieprijzen maken het nog urgenter om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de industrie te verduurzamen”, aldus de regering.