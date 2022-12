Kabinet en huursector maken afspraken om huisuitzettingen door hoge energiekosten tegen te gaan

Door de gestegen energiekosten en inflatie dreigen meer huurders tegen een betalingsachterstand aan te lopen. Om te voorkomen dat zij bij een huurachterstand meteen uit huis worden gezet, heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) samen met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang, VNG en BZK/VRO) afspraken gemaakt. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De partijen zijn het eens dat een huurachterstand „zo vroeg mogelijk” gesignaleerd moet worden, zodat deze tijdig kan worden opgelost. Mocht de betalingsachterstand toch te ver oplopen, dan is voor een uithuiszetting van huurders een vonnis van de rechter nodig. De verhuurders zeggen donderdag toe terughoudend om te gaan met een dergelijk oordeel - „zeker in het geval van huishoudens met kinderen”. Huurders die deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject zullen niet uit huis worden gezet.

Tijdens de coronacrisis maakten de partijen ook al herhaaldelijk afspraken om uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Toen liepen sommige huurders inkomsten mis, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf noodgedwongen moest sluiten of zij als zelfstandig ondernemer geen opdrachten meer kregen. De nieuwe afspraken kennen geen einddatum, maar worden ieder jaar opnieuw beoordeeld.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen zal een uithuiszetting niet kunnen worden voorkomen, benadrukken het ministerie en de organisaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van woonoverlast of criminele activiteiten door de huurder, of wanneer een huurachterstand zo problematisch is dat er geen perspectief meer is op aflossing ervan. Ook het niet in contact kunnen treden met de huurder door de verhuurder, of het niet meewerken aan een gezamenlijke oplossing door de huurder kan leiden tot uithuiszetting.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt op verzoek Tweede Kamerleden Don Ceder, Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Sandra Beckerman (SP). De Jonge schrijft daarnaast dat aanvullende maatregelen te verkennen, zoals een generiek moratorium op huisuitzettingen van mensen die aan een schuldhulpverleningstraject deelnemen. Hij verwacht echter dat deze door de nieuwe afspraken niet nodig zijn.