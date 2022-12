In Spanje en Schotland moeten transgenders voortaan eenvoudig hun geslacht kunnen aanpassen

In Spanje moeten transgender personen vanaf zestien jaar voortaan eenvoudig het geslacht op hun identiteitspapieren kunnen veranderen. Daartoe heeft het lagerhuis van het Spaanse parlement donderdag een wetsvoorstel aangenomen, zo melden Spaanse media. Het lagerhuis stemde in meerderheid voor het wetsvoorstel, na ruim anderhalf jaar fel debat.

Onder het aangenomen voorstel is tussenkomst van een medische autoriteit niet langer noodzakelijk om het officiële geslacht te wijzigen. Het invullen van een verklaring en de wens na drie maanden nog eens bevestigen is in de toekomst voldoende. Ook voorziet de nieuwe wet in boetes en straffen voor aanvallen op lhbti’ers en kunnen lesbische stellen hun kinderen onder de naam van beide ouders registreren.

Voorheen moest iedereen in Spanje die zijn of haar geslacht wettelijk wilde wijzigen een medisch rapport laten zien met onder meer een diagnose van genderdysforie, de sterke onvrede met het geslacht dat niet matcht bij hun genderidentiteit. Ook voor transgender personen vanaf twaalf jaar wordt het aanpassen van het geslacht op het identiteitsbewijs onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De senaat moet formeel nog wel met het wetsvoorstel instemmen, maar de verwachting is dat de senatoren nog voor het einde van het jaar hun goedkeuring zullen geven.

Constant herinnerd

In Spanje vonden grote protesten plaats van tegenstanders van de wetgeving, die vinden dat de nieuwe wetgeving het concept van biologische sekse vertroebelt. Ook voorstanders lieten zich horen. Een van hen, Saida García, vice-president van de Euforia Trans Family Alliance-groep, zei tegenover persbureau AP dat het wetsvoorstel een grote verandering betekent in het dagelijks leven van transgenders. Zij worden er door de samenleving constant aan herinnerd dat ze niet over de juiste genderidentiteit beschikken. „We zijn zo blij dat we op dit punt zijn gekomen. Het leek erop dat het nooit zou komen”, aldus Saida García.

Ook in het Schotse parlement werd donderdag een transgenderwet aangenomen. Net als in Spanje is medisch en psychiatrisch onderzoek in de Schotse wet niet langer verplicht om de geslachtsregistratie te wijzigen. De aanvrager hoeft in plaats van twee jaar, zoals momenteel het geval is, voortaan nog maar drie maanden in het nieuwe geslacht door het leven te zijn gegaan. Ook geldt net als in Spanje een reflectieperiode van drie maanden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon, die de wet fel verdedigde, kon op kritiek rekenen van onder anderen de bestseller-auteur J.K. Rowling, een uitgesproken tegenstander van de transgenderwet. „Ik ben een feministe en doe alles wat ik kan om de rechten van vrouwen te verdedigen zo lang ik leef”, zei Sturgeon in de Britse media. „Maar ik denk ook dat het leven van gestigmatiseerde groepen vergemakkelijken een belangrijk onderdeel van mijn verantwoordelijkheden vormt.”