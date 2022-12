In slepende smaadzaak over ‘Ik ook’-artikel eist OM toch straf tegen Brandt Corstius

Wat er twintig jaar geleden na de opnames van talkshow Barend & Van Dorp in het Scheveningse Kurhaus gebeurd is tussen productieleider Gijs van Dam en stagiair/journalist Jelle Brandt Corstius, daar ging het donderdag niet om in de rechtbank Amsterdam. Wel ging het, in de smaadzaak die al vijf jaar sleept, over wat er in oktober 2017 over geschreven is door de publicist.

Zijn gewraakte artikel, eigenlijk een ingezonden brief, stond op 23 oktober 2017 op de voorpagina van Trouw onder de kop: ‘Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen’. Het stuk verscheen na een weekend waarin kranten hadden uitgepakt met getuigenissen over seksueel misbruik en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, op de golven van de #MeToo-storm vanuit de Verenigde Staten. Brandt Corstius wilde ook een fenomeen aankaarten: misbruik van mannen. Hij had het meegemaakt.

Gedrogeerd

In een eerste artikel dat niet werd gepubliceerd, werd explicieter verwezen naar de plaats en tijd waarop hij gedrogeerd en oraal verkracht zou zijn, maar de eindredactie van Trouw kwam in overleg met hem tot de conclusie dat dit te specifiek was. Toen schreef hij een nieuw verhaal. Een stuk waarbij juist de „onmacht” centraal stond, waarom juist geen details genoemd kunnen worden – uit angst voor een smaadzaak in deze doorgaans onbewijsbare vergrijpen. Er stond alleen dat het in het ‘prille begin’ van zijn tv-carrière was.

En nu stond hij zelf, vijf jaar en twee maanden later, alsnog terecht. In een smaadzaak. Brandt Corstius verdedigde zich door te bepleiten hoe zorgvuldig hij herleidbaarheid heeft vermeden in het artikel in Trouw. Toch zoemde de naam Gijs van Dam al snel rond, nadat de Trouw-publicatie breed werd opgepakt in andere media. Zodanig dat Van Dam zich zelf genoodzaakt voelde om zich publiekelijk te verweren. Hij deed dat een week na de Trouw-publicatie, in talkshow Pauw. Brandt Corstius noemde dat „onbegrijpelijk”. Volgens zijn advocaat Nico Meijering is er geen bewijs dat de naam Van Dam op straat lag, of dat er breed over gesproken werd.

Geseponeerd

Nadat het OM de eerste smaadzaak tegen Brandt Corstius in 2018 seponeerde, volgden opnieuw aangiftes van Van Dam toen de journalist zich over de kwestie uitliet. Van Dam stelde ook een artikel 12-procedure in bij het Gerechtshof Amsterdam. Het hof oordeelde in juli 2019 dat het OM toch over moet gaan tot vervolging. Inmiddels zijn twee andere officieren van Justitie tot de conclusie gekomen, zo bleek donderdagmiddag ter zitting, dat Van Dam wel degelijk slachtoffer is van smaadschrift.

Van Dam, zo stelde het OM, is „omschreven als serieverkrachter, die mogelijk dergelijke feiten nog steeds pleegt”. Als journalist had Brandt Corstius moeten weten dat collega’s op zoek zouden gaan naar om wie het ging. De journalist, zo sprak de officier van justitie, „wist dat het gevolg, hoewel primair niet gewenst, waarschijnlijk zou intreden. Maar liet zich daardoor niet afschrikken”. Het OM eiste 60 uur voorwaardelijke taakstraf met twee jaar proeftijd waarin Brandt Corstius zich niet opnieuw smadelijk mag uiten.

Van Dam, die altijd volgehouden heeft dat de seks met Brandt Corstius met wederzijdse instemming was, kwam niet naar de zitting. Volgens zijn advocaat Peter Plasman, eveneens afwezig, omdat hij „verwacht dat er onwaarheden worden gedebiteerd” en „geen enkele behoefte heeft daar – slechts als toeschouwer – naar te luisteren”, zo liet hij weten in een bericht. Tv-producent Van Dam voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast. Hij is, sinds de publiciteit rond de beschuldiging, nog hoofdredacteur van SBS-programma Shownieuws geweest.

Gederfde inkomsten

Brandt Corstius’ freelance-inkomsten zijn naar eigen zeggen minimaal gehalveerd door de hele affaire. Dagvoorzitterschappen, tv-optredens en boekverkoop zijn allemaal ingestort vanaf oktober 2017, al ruim voor corona toesloeg. In zijn slotwoord scrolde Brandt Corstius op zijn laptop langs blauwe staafdiagrammen: allemaal aflopend. „Maar mijn grootste angst is dat mijn brief averechts heeft gewerkt”, zei hij. Dat hij meermaals voor leugenaar is uitgemaakt, heeft een zware wissel getrokken op hem en zijn gezin. „Mijn therapeut vatte het wel goed samen: je bent niet één keer maar twee keer verkracht.”

De rechter vroeg zich af of het allemaal niet zorgvuldiger had gekund. Waarom het ‘prille’ begin van zijn carrière genoemd werd, het enige woord in het stuk waarover hij met de eindredactie bij Trouw had gesteggeld? Brandt Corstius stond erop dat het er zo kwam te staan, omdat zijn latere werkgever VPRO buiten schot moest blijven. Maar ook, voegde hij nog toe, „om aan te geven hoe moeilijk het is als je heel kwetswaar bent aan het begint van je carrière, als stagiair. Dat speelt ook mee met het woordje ‘pril’.”

Spijt

En waarom had hij drie mensen, onder wie Frits Barend, in vertrouwen genomen? Die wisten dus dat hij op Gijs van Dam doelde. „Daarmee gaf u de regie weg”, stelde de rechter vast. „Had u niet kunnen bedenken: dit is risky business?” Brandt Corstius: „Ik had ik een hele hoop dingen anders kunnen doen. Ik heb ook van hele hoop dingen spijt. Je houdt vijftien jaar je mond, en dan vertel je het. Dat is een heel complexe ervaring.”

Barend werd al dezelfde dag gebeld door Shownieuws, en hij vroeg aan Brandt Corstius of hij mocht bevestigen dat het bij Barend & Van Dorp was gebeurd. Daar had Brandt Corstius geen bezwaar tegen. „Ik wil niet alles vergoelijken door te wijzen op de heksenketel waar ik toen zat, met media die me benaderden en mensen die met me te doen hadden”, zei de journalist. „Ik heb misschien niet heel weloverwogen deze beslissing genomen.”

De officier van justitie had hier duidelijk moeite mee. „Hij noemde geen namen, maar ook voor verdachte als journalist moet duidelijk zijn geweest dat de naam bekend zou worden.”

De zitting was donderdagmiddag nog bezig, het artikel wordt nog geactualiseerd.