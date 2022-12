Hoe schrijfster Colleen Hoover de TikTok-generatie veroverde

Tijdens de coronapandemie groeide schrijver Colleen Hoover (1979) uit tot een populaire hashtag op de bekende app TikTok. Dat leverde haar een wereldwijde bestseller op met It Ends With Us (2016), een boek dat door de felroze kaft de indruk wekt van een snoepverpakking.

In oktober 2022 had Hoover wereldwijd 20 miljoen boeken verkocht. Ze is met haar romantische young adult-fictie (YA) de best verkochte Amerikaanse auteur van dit moment. Dat succes komt niet helemaal uit de lucht vallen. In de afgelopen tien jaar stonden boeken van Hoover al 120 weken in de bestseller-lijst van The New York Times. Maar sinds de komst van TikTok is de schrijfster ook wereldwijd beroemd. De hashtag #ColleenHoover heeft inmiddels 441 miljoen weergaven op TikTok, waar ze een grote fanbase heeft, de zogeheten ‘CoHorts’.

Haar roem berust met name op It Ends With Us, dat gaat over bloemiste Lily die verliefd wordt op neurochirurg Ryle. Het verhaal beschrijft een relatie vol seksuele spanning, waarin ook steeds vaker gewelddadige uitbarstingen plaatsvinden. Hoover haalde voor het boek inspiratie uit haar eigen leven: in het nawoord vertelt ze dat haar vader haar moeder sloeg. En met slachtoffers van huiselijk geweld kreeg Hoover ook meermaals te maken tijdens haar eerdere werk, voor haar carrière als schrijver zo’n hoge vlucht nam was ze sociaal werker.

Lees ook: It ends with… machomannen die slappe vrouwen moeten redden. Ja, echt?

Boerderij

Schrijfster Colleen Hoover signeerde in Texas, afgelopen zomer. Foto The New York Times

De 43-jarige Hoover groeide op in het piepkleine dorpje Saltillo in Texas. Op tweejarige leeftijd scheidden haar ouders, waarna haar moeder een nieuwe relatie kreeg. De familie ging in datzelfde dorp wonen op een kleine boerderij waar geld schaars was. Daar bleef ze tot haar twintigste – tot ze trouwde met haar high school lover. Op haar 26ste had ze al drie zoons.

In 2011 begon ze met schrijven aan haar eerste YA-roman Slammed, over een tiener die de dood van haar vader moet verwerken. In die tijd verdiende Hoover nog negen dollar per uur als sociaal werker en woonde ze met man en drie zoons in een trailer. In eerste instantie publiceerde ze haar werk zelf via Amazon, zodat ze haar eerste boek als cadeau aan haar moeder kon geven, die het boek op die manier kon lezen op haar e-reader. Tot Hoovers verbazing werd Slammed door lezers opgepikt – mensen hadden er zelfs geld voor over. Ze maakte een vervolg en al snel bleek dat net zo goed te verkopen. Ze stopte in 2013 met haar baan en richtte zich volledig op het schrijven. Twee jaar later had ze genoeg verdiend om haar ouderlijk huis om te bouwen tot een grote woonboerderij.

Hoover was al die jaren steeds zeer actief op sociale media. Ze deed veel aan promotie voor haar romans via videokanalen voor boekenliefhebbers, onder de noemer BookTube en Bookstagram, equivalenten van BookTok op YouTube en Instagram. Na haar derde roman sloot ze zich aan bij uitgeverij Atria. Toen ze daar met haar redacteur iets zag roeren in de boekenwereld op TikTok, maakte ze ook op dat platform meteen een account aan. Boeken die soms al jaren geleden verschenen zijn, kunnen zo opnieuw bekendheid krijgen door de aandacht van TikTok-vloggers. Dat gold ook voor Hoovers werk: It Ends With Us werd pas vier jaar na publicatie een echte bestseller. En zo kwam Hoover, wier succes uitzonderlijk was, bekend te staan als de ‘koningin van TikTok’.

Lees ook deze reportage: BoekTokkers in Tilburg: ‘Dit boek leerde mij dat het oké is om je alleen te voelen als je in de twintig bent’

Hoover is nog steeds een fervent TikTokker. De schrijfster plaatst promotiefilmpjes, maar ook video’s waarin ze grapjes uithaalt met haar zoons. Daarnaast reageert ze enthousiast op haar fans die reacties achterlaten. En ze luistert naar hen: de ‘CoHorts’ hadden na de doorbraak van It Ends With Us de grote wens dat er een vervolg zou komen. Hoover gaf daar gehoor aan met de vervolgroman It Starts With Us, die afgelopen oktober verscheen.

Nuchtere blik

Haar enorme populariteit rijmt ogenschijnlijk niet met haar persoonlijkheid: de schrijver omschrijft zichzelf als introvert. Ze woont nog altijd in het dorp waar ze is opgegroeid, waar ze iedereen kent en waarschijnlijk ook nooit weggaat. Verscholen in Saltillo kan Hoover toch de hele wereld bereiken via sociale media. Interviews geeft ze zelden.

Colleen Hoover: Colleen Hoover: It Ends With Us. Vert. Erica van Rijswijk. Zomer & Keuning, 414 blz. € 12,99

In een van die schaarse interviews met The New York Times mijmerde ze ook over de tijdelijkheid van haar roem: „Dit eindigt morgen, denk ik iedere dag weer. Dus ik geniet er maar van zolang het nog kan.” Fans prijzen haar nuchtere blik en laten in de reacties onder haar video’s weten dat ze Hoover vooral heel ‘authentiek’ vinden. ‘I don’t get it either’, is een gevleugelde uitspraak van Hoover.

Valt het inderdaad niet te begrijpen waarom haar boeken zo razend populair zijn? Daar valt toch wel wat meer over te zeggen. De hoofdpersonages van Hoover zijn meestal vrouwen tussen de 18 en 26. Dat sluit behoorlijk goed aan bij de leeftijd van de gemiddelde TikTokker: tussen de 16 en 24 jaar. Daarbij schrijft ze in uiteenlopende genres, voor ieder wat wils: van de thriller Verity (2018) tot het erotische verhaal Reminders of Him (2022), dat voor ongeveer voor 70 procent uit seksscènes bestaat.

Snel afgeleid

Hoover maakt geen woorden vuil aan couleur locale; er is nooit sprake van een sfeerimpressie van ruimte of tijd. Die beknoptheid sluit naadloos aan bij de korte filmpjes van TikTok. In een interview met tijdschrift Elle zei Hoover daarover: „Ik ben makkelijk afgeleid. Als ik personages uitgebreid moet uitwerken of de omgeving moet bespreken, sla ik dat het liefste over. Ik ga over op dialoog. Ik schrijf wat ik zelf wil lezen.” Haar ervaring als sociaal werker lijkt te hebben bijgedragen in haar vaardigheid in het schrijven van dialogen.

Hoovers boeken eindigen vaak met een heftige ontknoping; personages vinden onverwachts de dood, een relatie wordt verbroken of er is sprake van geweld. Dat wekt veel emoties bij de lezers. De TikTok-generatie probeert die emoties niet te verbergen. Opgezwollen ogen, mascara over de wangen of natte mouwen van het snot; in de TikTok-filmpjes van lezers zijn die veelvuldig te zien. Iedere internetgebruiker kan zo getuige zijn van tieners die zichzelf filmen terwijl ze het einde lezen van Hoovers boeken, met onder de video vaak een neerslachtig muziekje gemonteerd.

Lees ook: De tintelende taal van Edward van de Vendel gun je vele generaties nieuwe lezers

De opkomst van TikTok liep parallel aan de wereldwijde lockdowns. Zo bezien is het misschien logisch dat BookTok uitgroeide tot een toevluchtsoord om emoties te delen. Voor sommige lezers bleek het aantrekkelijk te zijn om hevige emoties te voelen die de lege lockdownperiodes konden compenseren. ‘Books that made me cry’ is een veelvoorkomende aanbevelingsvideo op BookTok. It Ends With Us gaf veel lezers iets om te voelen in lege dagen.

Maar er is ook kritiek op de vele beschadigde personages van Hoover. Sommige BookTokkers spreken over de boeken als ‘traumaporno’. Volgens criticus Laura Miller van tijdschrift Slate diept Hoover de complexiteit van de trauma’s nergens uit: je krijgt het trauma op een presenteerblaadje aangereikt. Dat is volgens Miller een gemakkelijke manier om shocks te creëren. Haar boeken maken deel uit van een trend om iemands persoonlijkheid volledig te reduceren tot psychisch lijden en emotionele schade. Criticus Parul Segal kwam tot vergelijkbare conclusies in een essay in The New Yorker over ‘traumafictie’ dat dit jaar viraal ging.

Hoover wijt de duistere thematiek van haar boeken aan haar zwaarmoedige persoonlijkheid: „Ik moet wel iets voelen.” Vervolgboek It Starts With Us kreeg wel de Disney-achtige eind-goed-al-goed-afloop waar lezers van het eerdere deel op hoopten. Ook daarin zou je een teken des tijds kunnen zien: na de coronajaren waren lezers toe aan een moment van opleving. Of Colleen Hoover enkel een tijdelijk product is van de lockdowns moet blijken. Als het aan haar ligt in ieder geval niet: voor 2024 en 2026 zijn al nieuwe boeken van haar aangekondigd.