Hoe het verhaal van de zoon van bevrijde slaven bijna 50 jaar na zijn dood alsnog een vertaling kreeg

En dan zit je met twee witte mannen van tegen de tachtig in een Utrechts restaurant te praten over een zwarte man die in 1885 werd geboren als zoon van bevrijde slaven. Ned Cobb heette hij, alias Nate Shaw, een loonarbeider en later pachtboer uit Tallapoosa County, Alabama, in het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbouwde katoen en kreeg met zijn vrouw Hannah negen kinderen.

Zegt Theodore Rosengarten, zelf in New York geboren als nazaat van Oost-Europese Joden en in 1974 aan Harvard University gepromoveerd op Shaws levensverhaal, All God’s Dangers: „Nate kon niet lezen of schrijven, niet rekenen. Hij woog de geplukte katoen in het veld, noteerde de cijfers zonder ze te begrijpen en thuis telde zijn vrouw ze bij elkaar op. Hij was echt diep analfabeet.”

En zegt Frans Kooymans, die op zijn dertiende met zijn ouders naar Amerika emigreerde en All God’s Dangers net in het Nederlands heeft vertaald: „Hij was nooit naar school geweest. Zijn vader vond school niet belangrijk.”

„Nate kón niet naar school”, zegt Rosengarten. „Op het platteland waren geen scholen, niet voor zwarte kinderen. Of ze waren er wel, maar het geld ging vooral naar de scholen voor witte kinderen en als het op was moesten de zwarte scholen dicht. De zwarte mensen betaalden en kregen er nauwelijks iets voor terug.”

Kooymans: „Nates vader verhuurde zijn zoon aan witte landeigenaars. Als Nate naar school ging, verdiende hij niet aan hem.” Zijn vertaling, nu voor het eerst in het Nederlands, heet De kleur van katoen en is in november verschenen.

Theodore Rosengarten was als kind al „geobsedeerd” door het onrecht dat zwarte mensen in Amerika werd aangedaan. Hij had Nate Shaw in de winter van 1968 leren kennen, toen hij met zijn vriendin, later vrouw, vanuit Massachusetts naar Alabama reed om onderzoek te doen naar de Sharecroppers Union, een vakbond uit de jaren dertig van zwarte pachtboeren. Shaw was lid van die (verboden) vakbond geweest en had na een gevecht met de politie twaalf jaar in de gevangenis gezeten. Rosengarten en zijn vriendin, studenten geschiedenis, waren hem gaan opzoeken in zijn huis, nou ja, hut aan de voet van de heuvels in Tallapoosa County en het eerste gesprek met hem, bij een flakkerend haardvuur, duurde acht uur. „Op een dag kwam ik aan met een lading hooi vanuit Apafalya…” Zo begon hij en hij hield niet meer op.

Twee jaar later ging Rosengarten terug, huurde een oude treinwagon om in te wonen, en interviewde Shaw meer dan dertig keer. Zoals Marcel Proust zijn hoofd leeg schreef in À la recherche du temps perdu, zo praatte Nate Shaw zijn hoofd leeg tegen Rosengarten. Het eindeloze ploegen achter muilezels, de klappen die hij van zijn vader kreeg, de dood van zijn moeder (die ook klappen kreeg) en zijn huwelijk met Hannah, de jaren waarin hij voor zichzelf begon te boeren. De witte grondeigenaars bedrogen hem omdat hij geen contracten kon lezen, de bankiers heulden met de grondeigenaars. Toen de politie de schaarse bezittingen van zijn zwarte buurman kwam confisqueren, en hij wist dat ze daarna bij hem zouden komen, werd hij zo kwaad dat hij er met zijn Smith & Wesson-pistool op afging. All God’s Dangers gaat ook over het oneerlijke proces dat volgde, de jaren dat Shaw vastzat en de jaren daarna, tot zijn dood, en dat alles tegen de achtergrond van twee wereldoorlogen, de Grote Depressie en nieuwe welvaart, van tractors en steeds meer auto’s en asfalt, en bossen die verdwenen omdat alle bomen werden gekapt.

En nee, zegt Rosengarten, rond 1970 werd het nog niet als paternalisme of toe-eigening gezien, dat hij als jonge witte man, met een snor en lang haar, het verhaal van een arme zwarte man opschreef. „Die kritiek kwam pas in de jaren negentig, toen ik over het rassenvraagstuk doceerde.” Dat hij ook lesgaf over de Joodse Holocaust was geen probleem.

Voor hem, zegt hij, was het ook niet vreemd om met Nate Shaw om te gaan – „Ik had in het noorden veel zwarte vrienden” – maar voor Nate Shaw was het héél vreemd, een witte man die hem ‘meneer’ noemde en er niet mee zat om uit hetzelfde glas te drinken als hij. „Dat had hij nog nooit meegemaakt.”

All God’s Dangers kreeg in oktober 1974 een prachtige recensie op de voorpagina van The New York Times Book Review ¬– een ‘zwarte Homerus’, een ‘zwarte Odyssee’, wat een intelligentie en passie, wat een geheugen – en het werd een bestseller. Frans Kooymans kocht het in een boekhandel in Miami, Florida, waar hij in die tijd woonde en werkte, eerst als leraar Latijn en Engels, later als accountant, en hij was er zo van onder de indruk dat hij het meenam toen hij in 1975 terugging naar Nederland. „Het heeft vijfenveertig jaar in mijn boekenkast gestaan”, zegt hij. „Tot mei 2020, toen George Floyd stierf door politiegeweld. De Black Lives Matter-beweging groeide sterk, ook in Nederland. We begonnen terug te kijken op ons eigen slavernijverleden en ik dacht: dit boek heeft betekenis voor ons, ook al speelt het in de Verenigde Staten.”

Historicus Theodore Rosengarten (1944) specialiseerde zich in de geschiedenis van tot slaaf gemaakten en het jodendom. Zijn boek All God’s Dangers, de ‘autobiografie van een ongeletterde man’, ontving in 1974 de National Book Award. Vertaler Frans Kooymans (1945) werkt sinds 1995 als (zakelijk) vertaler.

Hij stuurde een mail naar Rosengarten en die reageerde binnen een dag. Geweldig idee om zijn boek ook in Nederland uit te brengen. „In 2014 had The New York Times er weer over geschreven”, zegt hij. „De Black Lives Matter-beweging was net begonnen. De volgende dag stond het op nummer 1 in hun toptien.”

Nate werd door zijn vader behandeld als een slaaf, maar dat zegt hij nergens in het boek.

Rosengarten: „Hij zei dat zijn vaders karakter gevormd was door de slavernij, inclusief zijn gemeenheid. Zijn vader gedroeg zich als een slaveneigenaar, ja. Hij dwong zijn zoons om voor hem te werken. Ze durfden het bord met vlees op tafel niet aan te raken voordat hij genoeg gegeten had. Maar Nate hield ook van zijn vader. Een van de sleutelscènes in het boek is als Nate de kinderen van zijn zus gaat redden. Zijn zus is ziek en wordt verschrikkelijk slecht behandeld door haar man, en dan sterft ze. Nate, die zelf al een gezin heeft, neemt haar kinderen mee om ze onder de familie te verdelen en onderweg komt hij zijn vader tegen. Die is heel emotioneel. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor die kinderen is om elkaar ook nog kwijt te raken. De twee jongste kinderen komen bij hem in huis en de oudste gaat naar Nate, zodat ze elkaar kunnen blijven zien.”

Nate vertelt keer op keer hoe goed hij zijn vrouw behandelt. Hij slaat haar niet en ze hoeft niet op het veld te werken.

„Dat herhalen is typisch voor de orale traditie, het helpt hem bij het herinneren. Zo hebben mensen elkaar eeuwenlang verhalen verteld.”

Maar dat hij blijft herhalen dat zijn vrouw niet op het veld hoefde te werken, wat zegt dat over hem?

Rosengarten: „Mijn vader was er ook trots op dat mijn moeder niet hoefde te werken. En de kinderen van Nate” – hij heeft hen ook geïnterviewd – „vertelden wat een goede moeder ze was en dat hij haar wilde beschermen. Veldwerk was verschrikkelijk zwaar.”

Kooymans: „Ik denk wel dat hij een uitzondering was. Ik las het boek De Doorsons van Roline Redmond over haar Surinaamse voormoeders” – verschenen in 2021 en bekroond met de Brusseprijs – „en daarin laat ze zien dat het de vrouwen waren die de families runden. Ze voedden de kinderen op en verdienden het geld. Het kwam voort uit de slaventijd, toen de mannen voortdurend door hun eigenaars naar andere plantages werden gestuurd.”

Rosengarten: „Nate was een uitzondering, dat denk ik ook, en misschien dat hij zijn rol wat eh…”

Mooier voorstelde dan die was?

„Een van zijn dochters wilde niet dat de foto van haar vader met Hannah en hun eerste kind op het omslag van het boek kwam. Ze wilde de foto waar hij alleen op stond, want hij praatte in het boek ook alleen maar over zichzelf. Ze vond dat hij nooit had erkend wat Hannah voor het gezin betekend had.”

Wat bezielde hem om in 1932 met zijn pistool naar het huis van zijn buurman te gaan?

Rosengarten: „Ja, waarom deed hij dat?”

Kooymans: „En wist hij wat de consequenties zouden zijn?”

Rosengarten: „Je gaat niet op de politie schieten en verwachten dat er geen consequenties zijn. Je moet bedenken dat de prijs van katoen in 1932 van 30 cent per pond naar 6 cent was gekelderd. De landeigenaars en katoenhandelaars probeerden zo veel mogelijk van de pachtboeren af te pakken om zelf te kunnen overleven. Toen ze bij zijn buurman kwamen was hij de enige die bleef staan. Over my dead body, zei hij. Hij werd zes keer in zijn rug geschoten, met hagel, anders had hij het niet overleefd. In het ziekenhuis voor zwarten mocht hij niet blijven. Ze hadden daar geen zin in moeilijkheden met de witte mensen.”

Hannah en de kinderen vluchtten doodsbang de bossen in.

Rosengarten: „De witte mensen waren naar hun huis gekomen om wraak te nemen. Een van de kinderen kreeg een kogel in haar wang.”

Nate Shaw stierf uiteindelijk een jaar voordat All God’s Dangers verscheen.

„In 1973, ja, op zijn zevenentachtigste. Een paar dagen ervoor had ik hem het manuscript gebracht. Ik zat naast zijn bed en las het hem voor. Hij was niet ziek, hij is gestorven van ouderdom. Hij at al jaren geen groente meer, al verbouwde hij zijn eigen groente. Zijn vader was gestorven met zijn mond vol groente. Dat beeld had hij nooit meer uit zijn hoofd kunnen zetten.”

Waarom gaf u de mensen in uw boek andere namen?

Rosengarten: „Dat wilden de kinderen. Mister Grace, de bankier, heette in het echt mister Hope. Nates oudste zoon, Calvin Thomas, deed zaken met mister Hope. Nates dochters waren niet blij dat hun vader had verteld over al de keren dat ze door hun echtgenoten werden afgeranseld. Ik hoefde niets te schrappen als ik pseudoniemen zou gebruiken. Op de dag dat het boek verscheen stond in de plaatselijke krant een lijst met daarop precies wie wie was. Later vroegen de kleinkinderen of ik de namen terug wilde veranderen, maar dat heb ik nooit meer gedaan.”