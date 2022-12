Het monster van overaanbod roert zich in de theatersector

Terugblik 2022

Theater rekent niet in kalenderjaren, maar De Jaren van Het Nationale Theater, in de regie van Eline Arbo, is de voorstelling van het jaar. Hij staat bij elke NRC-recensent in de top-5. Daarnaast is Women in Troy, as told by our mothers van Dood Paard een grote favoriet. Slachthuis Vijf van Theater Rotterdam, in de regie van Erik Whien, en BAAAAAA van Circus Treurdier waren ook hoogtepunten. De toppen verdoezelen geenszins het zicht op een rijk en veelkleurig toneeljaar.

Het theaterlandschap bood in 2022 steeds meer ruimte aan vrouwelijke makers en aan vrouwelijke perspectieven. En belangrijker: de macht wordt herverdeeld. Van de acht grote, landelijke gesubsidieerde gezelschappen worden er inmiddels vijf (mede) geleid door vrouwen. Eline Arbo werd opgenomen in de artistieke leiding van Internationaal Theater Amsterdam, naast Ivo van Hove. Sarah Moeremans trad in 2021 toe tot de artistieke leiding van Het Zuidelijk Toneel, naast Piet Menu, en onlangs werd bekend dat ze in 2025 de leiding geheel overneemt. Bij Theater Utrecht werd Thibaud Delpeut opgevolgd door Anne Breure: een vrouw, geen regisseur, maar een bestuurder, die nu ‘creatief directeur’ is.

Zij voegen zich bij Daria Bukvic en Alida Dors, artistiek directeur bij respectievelijk Theater Oostpool (in 2021) en Theater Rotterdam (in 2020). Alleen bij Toneelgroep Maastricht was een tegengestelde beweging te zien. Jouman Fattal, in 2020 toegetreden tot de artistieke kern, naast Servé Hermans en Michel Sluysmans, stapte daar onlangs weer uit.

4 × crisis

De lockdown begin dit jaar is al vergeten, maar de theatersector lijdt nog. Zalen lopen niet vol, de energierekening stijgt. De vraag om een reddingspakket van het ministerie van OCW keerde terug en lokaal vechten theaters en gezelschappen om steun.

De zalen zitten niet overal vol, maar gezien het huidige overaanbod wordt de spoeling vanzelf dun. Tijd om het monster in de bek te kijken. Dit najaar bracht een explosie aan nieuwe producties. Talloze voorstellingen voeren een bittere strijd om publiek, om het bestaan. Het systeem knarst en kraakt, en alle liefhebbers kraken mee.

De roep om een ander, aangepast subsidiesysteem wordt almaar luider. Er is behoefte aan gematigde productie-eisen, tijd voor onderzoek en ontwikkeling en aan ruimte voor vernieuwing, doorstroming en eerlijkere betaling. En aan geld voor jonge makers en beurzen voor toneelschrijvers.

De staking van technici bij ITA legde bloot in welke mate de sector steunt op de mensen achter de schermen. Het was een duidelijk signaal om arbeidsomstandigheden serieus te nemen. ITA schrapte alvast voorstellingen in 2023 om de werkdruk te verlagen.

De coronajaren gaven de registraties van theater een enorme impuls. In 2022 is ITA Live de enige die dit werk doorzet. Van het met veel bravoure aangekondigde NITE Hotel werd dit jaar niets vernomen. Schrijnender is het afhaken van de NPO. De publieke omroep liet het theater weer routineus vallen na een korte omhelzing.

Buitenlandse hoogtepunten

Theater uit het buitenland is in Nederland helaas mondjesmaat te zien. Terwijl het zo’n goed medicijn is tegen zelfgenoegzaamheid. Festival Noorderzon manifesteert zich op dat onderdeel al jaren sterker dan het kwakkelende Holland Festival. Dit jaar bood de Argentijnse theatermaker Mariano Pensotti met zijn Grupo Marea in Groningen een betoverende theaterervaring met Los Años (‘De Jaren’)¸ waarin twee tijdlagen op briljante wijze vermengd worden. Leukste knipoog in de familietragedie annex klimaatsprookje was dat Buenos Aires in 2050 kampt met Nederlandse klimaatvluchtelingen.

De theaterboekwinkeltjes verdwijnen, dus waar koop je in levenden lijve theaterboeken? Daar kwam een ludiek antwoord op. Dankzij de boekjesautomaat van de Nieuwe Toneelbibliotheek kun je een toneeltekstboekje uit de machine trekken alsof het een Balisto is. De machine staat sinds september op de Amsterdamse Theater- en Kleinkunstacademie. Maar die machine moet natuurlijk in elk zichzelf respecterend theater komen. Help de toneelschrijver een handje. Oproep! Actie!

Lees ook: De beste voorstellingen van 2022 volgens NRC-recensenten

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven