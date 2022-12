Glaskikker maakt zichzelf doorzichtig door zijn rode bloedcellen te verstoppen

Glaskikkers worden ze genoemd, de piepkleine Midden- en Zuid-Amerikaanse kikkers die een schijnbaar doorzichtige huid hebben. Amerikaanse biologen beschrijven nu in Science hoe die transparantie ontstaat: tijdens hun slaap ‘verstoppen’ de kikkers rode bloedcellen in hun lever. Op die manier worden ze niet opgemerkt door roofdieren.

Glaskikkers slapen ondersteboven op een blad.. Foto Jesse Delia

Transparantie is een ingewikkelde vorm van camouflage, die normaal vooral voorkomt bij in het water levende dieren, zoals glasaaltjes. Bij op het land levende gewervelden is doorschijnendheid extra lastig te bereiken, vanwege hun rode bloedcellen vol hemoglobine. Die absorberen veel groen en blauw licht; zelfs als de weefsels doorzichtig zijn is de bloedsomloop goed te zien.

De glaskikkers vormen daarop dus een uitzondering. Vooral overdag, tijdens hun slaap, zijn ze zó doorschijnend dat het groene blad waarop ze rusten door hun lichaam heen te zien is. In totaal bestaat de glaskikkerfamilie uit zo’n 150 soorten, waarvan de meeste in bomen in het tropisch regenwoud leven.

Hyalinobatrachium fleischmanni, de onderzochte soort. Foto Getty Images

Een van die soorten, Hyalinobatrachium fleischmanni, is nu door de biologen in het lab onderzocht. Elf kikkertjes werden gefotografeerd, zowel tijdens hun slaap als tijdens hun nachtelijke activiteiten (rechtsboven). Daaruit bleek dat ze overdag, tijdens hun slaap, tot ruim 60 procent meer licht doorlaten dan anders. De oorzaak ligt in een verminderde circulatie van rode bloedcellen: zo’n 90 procent daarvan wordt tijdens het slapen ‘weggestopt’ in de lever, zonder nadelige effecten. In de meeste andere gewervelden zorgt een opeenhoping van rode bloedlichamen voor trombose. Zodra de kikkers wakker worden, nemen de circulatie én de ondoorzichtigheid weer toe.