Het gebruik van contant geld neemt af en om ons publiek geld te bewaren heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een alternatief: de digitale euro. Sommige politieke partijen zeggen dat dit „het einde van privacy betekent” en het „de eerste stap [is] naar sociaalkrediet”. Ook in NRC werd betoogd dat geld geprogrammeerd kan worden middels de digitale euro. Hoewel er moord en brand wordt geschreeuwd over de digitale euro en privacy, klopt er weinig van deze standpunten.

Annelieke Mooij is universitair docent aan het departement van Public Law and Governance van de Tilburg University.

Allereerst heeft de digitale euro wel degelijk een meerwaarde voor consumenten. Zo behoudt deze munt het ‘publieke geld’ in de samenleving want de digitale euro wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Dit in tegenstelling tot ‘privaat geld’ dat wordt uitgegeven door commerciële banken. Publiek geld binnen de eurozone is nu enkel contant geld. Het contante geld heeft de status van wettig betaalmiddel en moet in principe worden geaccepteerd door overheden en winkels. We betalen binnen de eurozone echter steeds vaker met digitaal privaat geld. En hoewel dat in eerste instantie vooral als een symbolisch probleem klinkt, zitten hier wel degelijk nadelen aan.

Kopje koffie

Zo maakt het binnen Nederland niet uit van welke bank jouw betaalpas is, in andere eurolanden worden echter niet alle kaarten geaccepteerd. Dit betekent dat je niet zeker bent dat je in Ierland jouw kopje koffie met de pin kunt betalen (eigen ervaring). De digitale euro zou het systeem zijn waarmee je als consument wel overal in de eurozone kunt betalen. Als alle consumenten betalen via de digitale euro wordt een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens verzameld. Het gebruiken van deze data is voor derden erg aantrekkelijk. Kan de overheid de ECB dan dwingen om deze betaalgegevens te delen of zelfs betalingen te sturen? Het antwoord is: nee.

Lees ook: Digitale euro opent deur naar ongekende controle van overheden en centrale banken over ons uitgeefgedrag

Binnen de eurozone is het de voornaamste taak van de ECB om de inflatie onder maar nabij 2 procent te houden. De ECB heeft de vrijheid om deze taken volledig onafhankelijk uit te voeren. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) verbiedt de Centrale Bank instructies van nationale en Europese overheden te accepteren. Deze onafhankelijkheid is tijdens de eurocrisis meerdere malen bediscussieerd. De hoogste Europese rechter stelde echter ferm dat de ECB volledig onafhankelijk is. De bank onderzoekt de invoering van de digitale euro dus niet op verzoek van de overheid maar omdat ze bang is dat de euro verdwijnt.

De ECB onderzoekt invoering digitale euro omdat ze bang is dat de euro anders verdwijnt

Om de inflatiedoelstelling te behalen maakt de ECB gebruik van verschillende monetaire tools. De meest bekende is waarschijnlijk de basisrente, die indirect bepaalt hoeveel rente we als burger betalen. Als de basisrente omhooggaat wordt het voor commerciële banken duurder om geld te lenen. Deze hogere kosten berekenen banken door aan hun eigen klanten. Dit betekent dat het voor burgers duurder wordt om geld te lenen en aantrekkelijker wordt om te sparen. Waardoor burgers minder geld uitgeven, hetgeen de inflatie drukt. Het omgekeerde is waar wanneer de rente wordt verlaagd. Om de inflatie te kunnen beïnvloeden is het voor de ECB wel van belang dat consumenten met euro’s betalen.

Gekoppeld

De onzekerheid van het voortbestaan van de euro wordt deels veroorzaakt door cryptomunten. Cryptomunten zoals bitcoin staan bekend om hun wisselende waarde, er zijn echter steeds meer zogenaamde stablecoins. Deze munten zijn gekoppeld aan de waarde van andere fiat valuta, dus door een overheid uitgegeven, zoals de dollar. Door middel van een betaalpas kunnen consumenten met stablecoins goedkoop in verschillende valuta’s betalen. Als de euro verdwijnt, is het moeilijk voor de ECB om via rente de inflatie te sturen. Maar als we allemaal met digitale euro’s gaan betalen, zijn onze persoonsgegevens veilig bij de ECB?

De onzekerheid van het voortbestaan van de euro wordt deels veroorzaakt door cryptomunten

Het is juridisch niet toegestaan voor de ECB om persoonsgegevens te verzamelen. EU-instellingen, waaronder de ECB, moeten zich namelijk houden aan de EU Grondrechten. Dit betekent dat de Centrale Bank zich niet zomaar toegang mag verschaffen tot betaalgegevens. Daar komt bij dat om te bepalen of de rente verhoogd moet worden de ECB gebruik mag maken van algemene statistieken maar niet op privégegevens. Het monetair beleid is namelijk niet gebaseerd op de uitgave van een individu. De kans dat de ECB deze gegevens deelt onder druk van een overheid is, gezien haar onafhankelijkheid, klein. Wel zit er een nadeel aan deze onafhankelijkheid.

De onafhankelijkheid van de ECB heeft als voordeel dat ze niet snel zal zwichten onder druk van de overheid. Daar staat tegenover dat overheden de ECB moeilijk tot niet kunnen controleren. In Nederland wordt privacy beschermd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Europese autoriteit persoonsgegevens (de EDPB) heeft geen controlerende bevoegdheid. Voor de invoering van de digitale euro zou het daarom aan te raden zijn om de EDPB de taak te geven om de ECB te controleren en boetes te kunnen opleggen. Want vertrouwen is goed, maar controleren is beter.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven