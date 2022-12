Nu de Nederlandse staat excuses heeft aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden rijst de vraag welke juridische consequenties daaraan zijn verbonden. De angst dat met excuses aansprakelijkheid wordt erkend, is hardnekkig maar onterecht. Slechts onder zeer zeldzame omstandigheden gelden excuses als een erkenning van civielrechtelijke aansprakelijkheid. Dat oordeel is aan de rechter. Deze zal daarvoor de wettelijke vereisten voor aansprakelijkheid moeten toetsen. Dat er excuses zijn aangeboden is daarvoor niet beslissend. Uitzonderingen zijn mogelijk als excuses door degenen tot wie ze zijn gericht worden opgevat als erkenning van aansprakelijkheid, ook al zijn ze zo niet bedoeld.

Lianne Wijntjens is universitair docent aan de juridische faculteit van Tilburg University.

Rechtspraakonderzoek laat echter zien dat rechters niet snel oordelen dat excuses mogen worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid. Dat was in slechts twee van de bijna vierduizend onderzochte zaken het geval. Rechters zien excuses veel meer als een moreel oordeel over het eigen gedrag dan als een aanvaarding van aansprakelijkheid.

Dat wil niet zeggen dat het aanbieden van excuses geen juridische implicaties kan hebben. Met het aanbieden van excuses kunnen bijvoorbeeld feiten worden erkend. Dat was in de speech van premier Mark Rutte (VVD) ook het geval. Hij stond uitgebreid stil bij historische feiten, duidelijk refererend aan het uitgebreide historisch onderzoek dat aan dit moment is voorafgegaan. Voor een juridische procedure zou dit kunnen betekenen dat deze feiten vast komen te staan.

Schadevergoedingsverplichting

Met het aanbieden van excuses is dus geen schadevergoedingsverplichting ontstaan. Het aangekondigde compensatiefonds moet dan ook niet op deze manier worden gezien. Het betreft een onverplichte tegemoetkomingsregeling die niet is opgelegd door een civiele rechter. Dat betekent dat de overheid veel vrijheid heeft in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het compensatiefonds. Binnen het kabinet en de Tweede Kamer lijkt op dit moment geen draagvlak te bestaan voor het uitkeren van herstelbetalingen aan individuen of aan staten (Suriname) of landen (Curaçao, Aruba, Sint-Maarten).

Er blijven nog wel een aantal interessante juridische vragen open. Het adviescollege Dialooggroep slavernijverleden heeft voorgesteld om de erkenning van het Nederlandse slavernijverleden bij wet te erkennen. Op deze aanbeveling is premier Rutte in zijn toespraak niet ingegaan. Ook uit de Kamerbrief wordt dit niet duidelijk. Daarnaast adviseert de Dialooggroep om in diezelfde wet aansprakelijkheid volledig uit te sluiten. Een dergelijke disclaimer lijkt mij gezien het voorgaande onnodig. Het lijkt mij daarnaast onwenselijk omdat de excuses op deze manier onnodig inboeten aan waarde.

Voor claims zijn tal van ingewikkelde juridische hobbels te nemen

Brengt het voorgaande nu met zich mee dat het voor nazaten van tot slaaf gemaakten onmogelijk is om succesvol schadevergoeding te vorderen bij de burgerlijke rechter? Dat lijkt mij niet. Toegegeven, er zijn tal van ingewikkelde juridische hobbels te nemen. Het gegeven dat het onrecht zich in een ver verleden heeft afgespeeld brengt lastige bewijsrechtelijke problemen met zich mee. Als al kan worden vastgesteld dat iemand inderdaad een nazaat is van een tot slaaf gemaakte dan dient nog te worden vastgesteld welke schade er concreet is geleden. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de schade in een voldoende verband staat met het onrecht. Dat is door het tijdsverloop juridisch lastig vast te stellen. Rechtszaken in andere landen, zoals in de Verenigde Staten en Frankrijk, liepen hierop stuk.

Verjaring

De eerste juridische hobbel is de verjaring. Dit brengt mee dat na verloop van in beginsel twintig jaar geen rechtsvordering meer kan worden ingesteld. Gezien het grote tijdsverloop zijn slavernijclaims allang verjaard. Eerdere rechtspraak laat echter zien dat de verjaring in gevallen van historisch onrecht onder bijzondere omstandigheden kan worden doorbroken. Dat was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarin het ging om de standrechtelijke executies in het Indonesische dorp Rawagede (nu: Balongsari). In een rechtszaak die nabestaanden en overlevenden aanspanden tegen de Nederlandse staat oordeelde de civiele rechter dat het verjaringsverweer van de staat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Belangrijke overwegingen daarbij waren dat er sprake was van onrecht met een uitzonderlijk karakter en dat de slachtoffers lange tijd geen toegang hadden tot het recht. De toekomst moet uitwijzen of deze uitzondering ook van toepassing is op slavernijclaims.