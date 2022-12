Een voetbalkleedkamer op wielen

Wat in de bus gebeurt, blijft in de bus, dus rijdt de Drentse band Mooi Wark met geblindeerde ramen. Dat is bovendien om de fans niet verder uit te lokken. Als die de bus zien gaan ze gekke dingen doen. Hard inhalen, links, rechts, veel toeteren en vooral met de blote kont uit het raam hangen. Dat is immers de grote hit van de band: ‘In de blote kont’. Lachen de vier bandleden zich kapot achterin, terwijl de chauffeur zijn ogen op de weg probeert te houden.

Van buiten is de Fiat Ducato van de boerenband, zoals ze zichzelf noemen, niet te missen. Hun tronies staan er levensgroot op tussen de sponsors: een onderbroekenmerk, een cd-winkel, een eigen likeurtje dat Neuken heet („Dan kun je gewoon je hand opsteken bij de vraag ‘Wie wil er Neuken?’”). Buiten de Randstad zijn ze al jaren een begrip, ze hebben bijna elk weekend meerdere shows. „We worden niet altijd vanwege de muziek gevraagd”, geeft bassist William Bossong meteen toe. „Wij zorgen ervoor dat de tap blijft lopen.”

De bus is hun visitekaartje, maar hij is er vooral ook voor het thuisfront. „Zonder zouden we dit niet mogen doen van onze vrouwen. We rijden regelmatig naar Limburg of Zeeland en weer terug. Zo weten zij zeker: die jongens komen thuis.” Ze hebben twee chauffeurs die afwisselen, hun slaapzakken liggen achterin. Andere belangrijke taken van de chauffeur: de koelbox bijvullen met bier, proberen de ergste schrale lucht uit de wagen te krijgen en op tijd stoppen als iemand ‘pissen!’ of ‘shoarma!’ roept.

Ze hebben de ruimte, hun instrumenten en apparatuur worden apart het land doorgereden in een grote truck met crew. Er hangt een scherm boven de stoelen. Dvd’s uit vervlogen tijden slingeren rond: Normaal, AC/DC, Shania Twain. Inmiddels is er Netflix en streamen ze voetbal. „En we kijken veel educatieve series”, lacht Bossong. Chauffeur Edgar verklaart zuchtend dat hij vaak gehijg achter zich hoort. Onderweg is de bus een soort voetbalkleedkamer op wielen. Altijd platte ongein. Ze slaan elkaar op het achterhoofd, rijden stoelen naar achteren tegen de schenen, met honderd in het uur een bak saus naar buiten gooien. Een prullenbak is er niet, alles gaat op de grond. De chauffeur ruimt op.

Op het dashboard staat een zwaailicht. Gekocht met een dronken kop. Handig als je langs de rij moet scheuren bij een festival. Die lamp stond ook op het dak tijdens de boerenprotesten. Bij Stroe kregen ze samen met Farmers Defence Force politiebegeleiding naar het podium. „Da’s toch mooi”, zegt Bossong. „Dat zijn onze mensen.”

Nog steeds is de regel dat de eigen vrouw niet mee mag onderweg. „Om gezeik te voorkomen.” Maar het is allemaal wel iets rustiger geworden. Ze hebben huwelijken, kleine kinderen, hypotheken die worden betaald met dit werk. Vijf jaar geleden overleed hun drummer, toen was het soms wel stil achterin.

Maar op de terugweg, die altijd langer duurt dan heen, is het nog steeds als vanouds. Elk weekend een schoolreisje. Trouwens, dat soms ook al op de heenweg. Zoals die keer naar Oostenrijk, voor een Nederlands feest. „Ik zal nooit dat gezicht van Jan Smit vergeten toen we aankwamen. Er rolden eerst zestig lege bierblikken uit de bus, voordat wij uitstapten. Tja, het is toch een ritje van een paar uur.”