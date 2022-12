Medewerker Duitse geheime dienst opgepakt wegens spionage voor Rusland

Een medewerker van de Duitse buitenlandse geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst (BND), is woensdag aangehouden op verdenking van landverraad. De verdachte zou een dubbelspion zijn en gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Russische geheime dienst.

In een korte persverklaring stelt de procureur-generaal dat de medewerker, Carsten L., ten laste wordt gelegd in het jaar 2022 een ‘staatsgeheim’ met Rusland te hebben gedeeld. De politie heeft de woning en werkplek van de verdachte, en die van een andere persoon, inmiddels doorzocht.

De BND maakte donderdag bekend dat de dienst zelf de eerste aanwijzingen had dat er een ‘mol’ was. Toen die verdenkingen concreter werden, werd het OM ingeschakeld. Het hoofd van de BND Bruno Kahl wees er verder op dat „ieder detail over de gang van zaken dat in de openbaarheid komt een voordeel is voor de tegenpartij”. Kahl noemde ook „het gebrek aan scrupules en de bereidheid tot geweld” als argument voor de zeer beknopte informatie die de BND over de verdachte verstrekte: volgens Kahl zijn informanten van Duitsland in Rusland in gevaar door het lek in Berlijn.

‘Spionage op Koude Oorlog-niveau’

De president van de binnenlandse geheime dienst, Thomas Haldenwang, waarschuwde in de zomer al dat de voor verhoogde spionageactiviteit in Duitsland. Volgens Haldenwang is het niveau van die activiteit „minstens” op het niveau bevindt van de Koude Oorlog.

In augustus kwam naar buiten dat twee hoge ambtenaren van het ministerie van Economie worden verdacht van spionage. Binnen het ministerie was opgevallen dat in rapporten over Nord Stream 2 en de Duitse gasvoorraden het Russische perspectief wel erg prominent werd vertolkt.

In april werd een medewerker van de universiteit van Augsburg veroordeeld voor spionage voor Rusland.

De geheime diensten proberen politici en ambtenaren bewust te maken van de pogingen tot spionage door buitenlandse diensten. Zo wordt geadviseerd de communicatie met Russische contacten op een „minimum te reduceren”. Ook wordt gewaarschuwd voor nieuwe contacten die al te toevallig zijn ontstaan.