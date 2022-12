De werkelijkheid kan een perfect plaatje zo maar verpesten. Toeristen bijvoorbeeld.

Een hele zit hoor, de finale van Het perfecte plaatje (RTL4). Onderbroken door reclames duurde het een uur en 36 minuten voor de winnaar won. Het was nog niet bekend gemaakt of twitteraars riepen dat ze al vanaf aflevering 1 dachten dat de jury voor Linda Hakeboom zou gaan. Ik dacht eigenlijk heel weinig. Hooguit had ik wat moeite met het decor.

De laatste twee overgebleven deelnemers (van de acht) volbrachten hun eindopdrachten op IJsland. Geisers, watervallen, zwarte stranden, het Noorderlicht. Ik ben zo bang dat als je dat allemaal ooit nog eens zelf in het echt ziet, dat je dan denkt: de foto’s waren beter. Wanneer zie je nog iets dat je nooit eerder zag op beeld? De werkelijkheid kan het plaatje zomaar verpesten. Toeristen bijvoorbeeld, die allemaal een perfect plaatje willen (na-)maken.

Het Noorderlicht zie je nu voortdurend voorbijkomen in een kerstcommercial. Zoon haalt zijn niet eens zo heel oude vader op uit het bejaardentehuis (die bestáán niet eens meer), jokt tegen hem dat hij de Staatsloterij heeft gewonnen en neemt hem mee op z’n laatste grote, prijzige reis. Sneeuwvlaktes, sleehondentocht, Noorderlicht. Als hij zijn vader weer aflevert in zijn tehuis, bekent hij aan een verzorgster dat hij die prijs nog wel even moet winnen.

Wacht niet tot geluk je overkomt, wil de Staatsloterij met de commercial zeggen. „Stel je geluk niet uit.” Aha, en geluk is dus een fortuin uitgeven dat je (nog) niet hebt en hoogstwaarschijnlijk ook niet wint. De dertig miljoen euro prijsgeld in de eindejaarsloting, zegt de directeur van het reclamebureau in Adformatie, „is de op één na mooiste prijs”. Geluk is niet de hoofdprijs winnen, de hoofdprijs winnen is geluk?

De winnaar van Het perfecte plaatje kreeg voor één van haar foto’s een 10, dat is voor het eerst. De jury kreeg kippenvel bij de modefoto van Linda Hakeboom. Ze vonden het een droom, kunst, pure perfectie. Maar ook de 10 min van Geraldine Kemper was adembenemend, extreem sterk, een shot uit een sprookje. Misschien niet heel originele superlatieven, maar bloemrijker dan „vet”, dat woord heb ik ontelbaar vaak langs horen komen. Vette waterval, vette kloof en vet was ook de foto van het Noorderlicht van Hakeboom. Doe mij maar perfect dan.

Petekind van koningin Elizabeth

Later op de avond haalde de werkelijkheid weer het plaatje in. Ik keek naar Highclere Castle: Het échte leven in het decor van de Engelse serie. Het kasteel waarin de serie Downton Abbey is opgenomen, bestaat echt én er wonen een echte Lord en Lady. Sinds 1679 is het landgoed in bezit van de familie Carnarvon. De achtste hertog heet George, en hij was erepage en petekind van koningin Elizabeth. Zijn kasteel ziet er precies zo uit als in de serie, maar in de vijf afleveringen die allemaal deze week worden uitgezonden, zien we hoe hard hij daarvoor moet werken.

En het kost me een geld. Tienduizend pond, per dag (ruim 11.000 euro). Een handjevol mensen om al het werk te doen. Twee om elke dag de tweehonderd kamers af te stoffen. Eén chauffeur, die ook receptionist is en paashaas. Eén chef-kok. Er is een butler, maar die staat op evenementen ook worstenbroodjes te verkopen in een foodtruck en ik heb Lady Carnarvon van een opblaaskasteel zien glijden.

Bussen vol toeristen parkeren op het kasteelterrein, voor 27,50 pond krijgen bezoekers een rondleiding. Het kasteel is een bedrijf geworden, de eigenaars managers in de hospitality. De 2000 hectare grond wordt gebruikt voor vee en landbouw.

Als het lammeren begint op de schapenboerderij moet de barende ooi even wachten met bevallen van haar tweede lammetje. De Lady gaat naast haar in het stro zitten, de assistent zet de camera op scherp. Aan twee pootjes wordt het lam uit z’n moeder getrokken. En daarna nóg een. Een drieling. Klik, klik, klik. Perfect. Dat gaat meteen op Instagram.