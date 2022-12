De sombrero is een spiraal – een van drie soorten sterrenfamilies

De Melkweg – de ‘sterfamilie’ van de zon – huisvest miljarden sterren. Het ziet eruit als een gigantisch spiegelei met een diameter van zo’n honderdduizend lichtjaar, een dikte van zesduizend lichtjaar en een kleine verdikking in het midden. Naast sterren bevat het stelsel gas, stof en donkere materie, allemaal bij elkaar gehouden door zwaartekracht.

Het is een duizelingwekkend idee. Een sterrenstelsel zelf is al gigantisch, maar er zitten weer miljarden sterrenstelsels in het heelal. In tegenstelling tot het oude idee zijn dat geen losse eilanden, ze zitten samen in een gigantische spinnenwebachtige structuur zo groot als het heelal zelf: het kosmische web. De complexe interactie tussen sterrenstelsels onderling en de grotere structuren waarvan ze deel uitmaken beïnvloedt de vorm en evolutie van een stelsel. Zo berekenden de Amerikaanse broers Alar en Juri Toomre vijftig jaar geleden hoe botsende sterrenstelsels gigantische spiraalvormen creëren.

In 1926 maakte Edwin Hubble een grove classificatie waarin hij drie vormen sterfamilies onderscheidde. Elliptische sterrenstelsels zijn bolvormige verzamelingen van miljarden, meestal oude sterren, die regelmatig verdeeld zijn en weinig gas en stof bevatten waaruit nieuwe sterren ontstaan. Vanuit spiraalvormige sterrenstelsels, zoals ‘onze’ Melkweg, strekken spiraalarmen met gas en stof zich uit waaruit nieuwe jonge sterren ontstaan. In het midden van spiraalvormige sterrenstelsels zit een verdikking met oudere sterren. Onregelmatige sterrenstelsels hebben helemaal geen duidelijke spiraal of ellipsvorm. Tussenvormen komen ook voor.