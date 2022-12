Op de Amsterdamse Linnaeushof, waar Nescio woonde, luister ik in een kerk naar Bachs Hohe Messe, vertolkt door het Bach Ensemble Amsterdam. Als het koor ‘et in terra pax hominibus bonae voluntatis’ zingt, denk ik aan de betekenis van dat ‘vrede op aarde voor mensen van goede wil’. Niet omdat ik ineens christelijk ben geworden, maar door de oorlog in Oekraïne die me zelfs tijdens die mooie muziek niet loslaat. Dankzij een paranoïde politicus in het Kremlin vrezen tenslotte al 300 dagen miljoenen Oekraïners voor hun leven. En in het land van de daders zelf verdwijnen steeds meer mensen van goede wil in een strafkamp, met oppositieleiders Aleksej Navalny en Ilja Jasjin voorop.

Enigszins getroost door Bach lees ik thuis de verslagen van Jaap Scholten en Olaf Koens, die zich tussen de Oekraïense vluchtelingen hebben begeven om over hun leed te berichten en zich niet machteloos te hoeven voelen. Ook verslind ik de getuigenis van de gedeserteerde Russische soldaat Pavel Filatjev, wiens ervaringen aan het front amper verschillen van wat Vasili Grossman in Leven en lot over de Slag bij Stalingrad schrijft. Oorlog heeft altijd hetzelfde gezicht.

Maar het aangrijpendste boek dat ik lees is Het concentratiekamp in de Paradijsstraat van de jonge Oekraïense journalist Stanislav Aseyev (1989). Duizend dagen lang werd hij in de Donbas gevangen gehouden door pro-Russische separatisten.

Zelfs bij Amnesty International kunnen ze zich niet voorstellen wat voor een huiveringwekkende wreedheden Aseyev heeft meegemaakt. In de tot gevangenis omgebouwde fabriek in het centrum van Donetsk waar hij wordt opgesloten zijn verkrachtingen en elektroshocks in je anus en aan je testikels dagelijks terugkerende rituelen. In de isoleercel hangen gevangenen soms twee weken vastgeklikt aan de tralies, waarna ze dichtklappen en ‘alleen nog angst, wrok en verlangen naar hun dierbaren’ kunnen voelen. Ze mogen alleen hun cel uit met een zak over hun hoofd, zodat ze hun bewakers niet kunnen herkennen.

Soms zijn Aseyevs medegevangenen ook mannen en vrouwen die aan de kant staan van de separatisten, maar op sociale media kritiek hebben geleverd. Onder hen bevinden zich zelfs militairen, van gewone soldaten tot generaals. In arrestatiegolven zijn ze opgepakt en gestraft, zoals tijdens de Stalin-terreur. Gedesillusioneerd aanvaarden ze hun lot.

Zelf zit Aseyev gevangen omdat hij in zijn berichtgeving de Volksrepubliek Donetsk tussen aanhalingstekens heeft geplaatst en een spion zou zijn. Maar ondanks zijn veroordeling tot dertig jaar cel, blijft hij een journalist en schrijft hij over wat hij meemaakt zonder een oordeel te vellen. Door die aanpak besef ik dat in zo’n martelgevangenis alles om ontmenselijking draait. Ase-yevs relaas doet me daarom sterk denken aan wat Primo Levi in Is dit een mens? over Auschwitz schrijft.

In een wereld waar de geest van zowel Hitler als Stalin heerst, overweegt Aseyev regelmatig om zelfmoord te plegen. Maar steeds weer verlegt hij zijn grenzen zodra zich een sprankje hoop voordoet. Na twee jaar van zijn straf te hebben uitgezeten, begrijpt hij ook wat de les van zijn gevangenschap is: bewust voor het leven kiezen in een omgeving waar alles voor de dood pleit. Als ik zoiets lees, hoor ik in gedachten het Bach Ensemble Amsterdam weer zingen: ‘Dona nobis pacem’, geef ons vrede. Alsjeblieft!