De écht duurzame windmolen draait 25 jaar en wordt dan nog een elektrische auto

Een volle stofzuigerzak openknippen, legen, uitwassen en dichtnaaien. De aardappels garen onder een theemuts. Het douchewater opvangen om er de wc mee door te spoelen. Sinds kort kijk ik geïntrigeerd naar de tips die mensen delen in de Facebookgroep ‘Vrekken en consuminderen’. Ze maken er een sport van, moedigen elkaar aan, corrigeren elkaar. Kan het nóg vindingrijker?

Wat ze bindt lijkt vaak niet financiële krapte te zijn, maar een principiële zuinigheid geboren uit zorgen om klimaat en milieu en een behoefte aan autonomie. Ik heb Poetins gas niet nodig, ik heb een kookplaatje van de Action. De groep groeit met vijfhonderd leden per week; niet vreemd, gezien de energiecrisis. En hoe je verder ook denkt over het openknippen van stofzuigerzakken, de leden kijken met een interessante blik naar de wereld. Ze scannen hun omgeving op tekenen van overvloed, en ontwaren overal mogelijkheden voor besparing en hergebruik.

Wat de ‘vrekken’ in het klein doen, wil de overheid in het groot toepassen. Eerder deze maand publiceerde het kabinet een Nationale Grondstoffenstrategie, bedoeld om de beschikbaarheid veilig te stellen van de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie, de digitalisering en defensie- en zorgtechnologie. Denk aan kobalt, lithium, nikkel, koper en de zeldzame aardmetalen.

Nederland en Europa zijn kwetsbaar bij schaarste van deze metalen, omdat ze veelal van buiten de EU moeten komen. Landen die de aanvoerketens in handen hebben, beschikken over een ‘geopolitiek wapen’ en lijken steeds meer bereid dat in te zetten. Rusland dat de gastoevoer naar Europa staakt is een recent voorbeeld. China, dat de aanvoerketens van veel kritieke metalen domineert, is de gevreesde partij van de toekomst. Dat is volgens het kabinet een risico voor Nederlandse bedrijven, maar ook voor de nationale veiligheid en andere publieke belangen.

Mondiale wedloop

Minder afhankelijk worden op het gebied van strategische grondstoffen was al een prioriteit van het buitenlandbeleid. Maar de grondstoffenstrategie gaat een stap verder. Er is „een mondiale wedloop gaande om technologisch koploper te worden en een strategische positie te verwerven in de wereldwijde energietransitie”, schrijft het kabinet. Wie niet meedoet, wordt speelbal, is de gedachte.

Nederland gaat meedoen. Als lid van de EU, die komend jaar met een Europese grondstoffenstrategie komt. En zelf, met een breed pakket aan maatregelen. Bovenaan de lijst van actiepunten staat circulariteit. Metalen die opnieuw gebruikt kunnen worden, hoeven niet uit een mijn ver weg te komen. Producten dusdanig ontwerpen dat die metalen er ook weer uit te halen zijn, is dan cruciaal, en daar is innovatie voor nodig. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven, hint het kabinet.

Om dit soort innovaties van de grond te krijgen, gaat de overheid circulariteitseisen stellen bij haar eigen aanbestedingen. Een eerste concrete stap wordt de aanbesteding van windmolenparken op de Noordzee, en zonnepanelen. Later kunnen er eisen volgen voor defensie, telecom en de bouw. Het doel is dat de overheid zo een urban mine creëert, waaruit kritieke grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

De dichtheid aan koper in een stad kan hoger zijn dan in een kopermijn

Het klinkt modieus, een urban mine, maar het is niets anders dan het geheel aan herwinbare grondstoffen dat al in gebruik is, of al is afgedankt. Wie de stedelijke omgeving scant met de blik van de ‘vrekken’, ziet dat er veel te halen valt: in onbruik geraakte elektriciteitskabels in de grond, oude telefoons in nachtkastjes. „De dichtheid aan koper in een stad kan hoger zijn dan in een kopermijn”, zegt Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog aan de TU Delft. „In theorie is al dat achtergelaten koper in de stad opgraafbaar.”

Het is nog onduidelijk wélke circulariteitseisen minister Jetten (Klimaat en Energie, D66) aan windmolenparken zal stellen. Het gaat erom dat ze de sector tot innovatie uitdagen maar ook al haalbaar zijn bij de aanbesteding, eind komend jaar, van vier kavels van het energiegebied IJmuiden Ver. Turbines die daar komen, moeten het vermogen aan windenergie op de Noordzee met 4 gigawatt uitbreiden.

Er zullen nog vele aanbestedingen volgen. Momenteel is 2,5 gigawatt volledig operationeel, in 2030 moet dat 21 gigawatt zijn en in 2050 zelfs 38 tot 72 gigawatt.

Wat gaat er aan kritieke elementen in windmolenparken op zee? 67 ton aan koper per turbine, schrijft het kabinet, en voor de winning daarvan moet er in een kopermijn 50.000 ton aan rots worden bewerkt, met de nodige schade voor milieu en klimaat. Bovendien raken de makkelijk te winnen kopervoorraden op, waardoor de mijnbouw steeds meer water en energie zal vergen.

Verder zit er in de turbines op zee meestal een enorme magneet van neodymium – een zeldzaam aardmetaal dat vooral in China wordt gewonnen – vaak in combinatie met ijzer, boron en andere zeldzame aardmetalen. In de grootste turbines gaat wel 12 ton aan neodymiummagneten, en naar verwachting zullen turbines en magneten verder groeien.

Een grote ‘maar’

Maarten de Bekker van Bakker Magnetics, een bedrijf bij Eindhoven dat magneten uit China importeert, ziet wel technische mogelijkheden om de magneten uit windturbines te hergebruiken. „Iedereen beseft dat het nodig is, maar het ontbreekt aan uitgewerkte plannen voor recycling.” Hij ziet een golfbeweging door de tijd: bij hoge metaalprijzen op de wereldmarkt gaan bedrijven denken aan hergebruik, bij dalende prijzen verdwijnt die belangstelling weer. „Overheidseisen kunnen dit doorbreken.”

Hij ziet echter ook een grote ‘maar’, en daar wijst ook Sprecher op: windturbines gaan vermoedelijk wel 20 tot 25 jaar mee. Het circulaire ontwerp van nu komt pas over decennia in de urban mine terecht, terwijl de gigantische uitbreiding van wind op zee de komende jaren al plaatsvindt. Dat betekent dat de eisen voorlopig niets zullen veranderen aan de druk op ecosystemen of de afhankelijkheid van China. De Bekker: „Het zou logischer zijn om circulariteitseisen te stellen aan elektrische auto’s. Die zitten ook vol neodymiummagneten.”

„Tegen de tijd dat je iets hebt aan circulaire windmolens, is het spelletje al gespeeld”, zegt Sprecher. „Op systeemniveau gezien begint de overheid eigenlijk met de verkeerde dingen. Mobiele telefoons zouden bijvoorbeeld effectiever zijn gezien hun veel kortere levensduur. Maar het is begrijpelijk dat ze zich eerst beperken tot hun eigen aanbestedingen. Bij deze gigantische tenders loont het voor windmolenproducenten om speciale herontwerpen te maken. Je kunt een telefoonontwerper moeilijk vragen een apart toestel voor ambtenaren te ontwikkelen.”

