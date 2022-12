Compagnons van oprichter failliete cryptobeurs FTX bekennen schuld

Caroline Ellison (28) en Gary Wang (29) deelden alles met Sam Bankman-Fried (30). Samen runden ze cryptoplatform FTX vanuit een penthouse (bijnaam: ‘De Orchidee’) op de Bahama’s. Ze deelden zelfs – in het geval van Ellison – het bed. De twee naaste collega’s hadden een romantische relatie.

Wang en Ellison keren zich nu tegen hun voormalige zakenpartner, in wat de New Yorkse openbaar aanklager Damian Williams „een van de grootste fraudezaken uit de Amerikaanse geschiedenis” noemt.

FTX ging in november failliet, nadat nieuwssite Coindesk onthulde dat onder leiding van Bankman-Fried stiekem miljarden van klanten werden doorgesluisd naar investeringsmaatschappij Alameda. Dat geld zou Bankman-Fried onder meer hebben gebruikt voor het kopen van onroerend goed op de Bahama’s en campagnedonaties aan politieke partijen.

Woensdagavond maakte de openbaar aanklager bekend dat Ellison en Wang schuld hebben bekend aan fraude. De twee werken in ruil voor strafvermindering mee aan de vervolging van Bankman-Fried, die donderdag door de Bahama’s werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar zou Bankman-Fried bij de rechtbank in New York worden voorgeleid.

‘SBF’, zoals zijn bijnaam luidt, wordt onder meer verdacht van witwassen, oplichting en samenzwering en kan tientallen jaren de gevangenis in gaan. Bankman-Fried werd vorige week op de Bahama gearresteerd en claimt onschuldig te zijn. Eerder deze maand zei hij in een interview met The New York Times het „te hebben verknoeid”, maar „nooit een poging te hebben gedaan om fraude te plegen”.

Volgens de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC – dat eveneens de zaak-FTX onderzoekt – dragen Ellison, Wang en Bankman-Fried gezamenlijk verantwoordelijkheid voor wat er bij FTX misging. Zo zou Ellison geld van klanten hebben gebruikt om de investeringen van Alameda te financieren en schreef Wang de software die dit allemaal mogelijk maakte. „Zij maakten actief onderdeel uit van het plan om investeerders te misleiden”, schreef de SEC in een verklaring. „En waren cruciaal voor het succes ervan.”

Verdwenen miljarden

FTX was tot november een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, een plek waar klanten cryptomunten zoals bitcoin kunnen verhandelen. Het maakte Bankman-Fried tot een van de meest gehypte jonge Amerikaanse ondernemers.

Begin dit jaar werd FTX door investeerders nog op 32 miljard dollar (30 miljard euro) gewaardeerd, wat Bankman-Fried virtueel multimiljardair maakte. Van dat geld is nu niets meer over. Grote investeringsfondsen als Tiger Global en Softbank – die een blind vertrouwen toonden in Bankman-Fried – verloren honderden miljoenen aan hun investering in FTX.

Of de honderdduizenden klanten die hun geld bij FTX stalden dat geld ooit nog terugzien is ook nog maar de vraag. John Ray III, de nieuwe topman van FTX en aangesteld om het faillissement af te wikkelen, stelde tegenover het Amerikaanse Congres „nooit alle tegoeden terug te krijgen”.