Bijna 160 aanvragen voor schadevergoeding nabestaanden Indonesische geëxecuteerden

Bijna 160 nabestaanden van Indonesiërs die zijn geëxecuteerd door het Nederlandse leger tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, hebben inmiddels een schadevergoeding aangevraagd bij de Nederlandse staat. Dat bevestigt het ministerie van Defensie aan NRC, na berichtgeving van NU.nl.

Sinds oktober 2020 kunnen nabestaanden van Indonesische geëxecuteerden een schadevergoeding van eenmalig 5.000 euro ontvangen. Tot nu toe heeft het ministerie vijftien verzoeken gehonoreerd. Dat wil niet zeggen dat de rest is afgewezen, laat een woordvoerder weten. „Veel verzoeken zijn nu in het laatste stadium en zullen binnenkort worden toegewezen. Andere nabestaanden is gevraagd nog meer informatie aan te leveren voor hun verzoek.”

Nederlandse militairen executeerden volgens historici tussen 1945 en eind 1949 duizenden Indonesiërs zonder proces, alleen al in Zuid-Sulawesi 1.500. Premier Mark Rutte maakte namens het kabinet begin dit jaar excuses voor het stelselmatige en extreme geweld van Nederlandse militairen tijdens de koloniale oorlog, en voor het „consequent wegkijken van vorige kabinetten”. Het excuus kwam na een volgens de premier „confronterend” onderzoeksrapport dat in februari verscheen.

‘Honderden nabestaanden’

Naar aanleiding van dit rapport ontving het ministerie 56 verzoeken voor een schadevergoeding. Vorige week heeft het kabinet de mogelijkheid om beroep te doen op de vergoeding verlengd. Dat kan nu tot eind 2030 in plaats van april 2026. Dat deed de regering omdat „het rapport tot nog meer nieuwe claims van weduwen en kinderen van slachtoffers kan leiden”, aldus de woordvoerder van het ministerie. Advocaat Liesbeth Zegveld, die al jaren tientallen nabestaanden bijstaat in hun strijd om een vergoeding, schatte vorig jaar dat er „honderden” kinderen en weduwen zijn die aanspraak kunnen maken op de vergoeding.

Jarenlang hield de staat vol dat de executies verjaard waren, en de nabestaanden daarom geen recht hadden op een tegemoetkoming. Vorig jaar gaf het gerechtshof in Den Haag de staat daarin ongelijk. Rutte schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat het geweld van Nederland in het toenmalige Nederlands-Indië ruim zeventig jaar geleden nu als oorlogsmisdaden aangemerkt zouden worden. Koning Willem-Alexander bood in maart 2020 tijdens een staatsbezoek in Indonesië ook zijn excuses aan voor de Nederlandse misdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

