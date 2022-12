Bankman-Fried betaalt borgsom van 250 miljoen dollar en verlaat gevangenis

Sam Bankman-Fried, de gevallen oprichter van het failliete cryptoplatform FTX, heeft donderdag de borgsom van 250 miljoen dollar (236 miljoen euro) betaald, waardoor hij de gevangenis heeft kunnen verlaten. Dat melden internationale persbureaus. Hij betaalde de borgsom met een obligatiepakket en zal zijn strafproces onder huisarrest afwachten. Federale aanklagers in de VS beschuldigen Bankman-Fried van het stelen van miljarden dollars aan FTX-gelden van klanten om verliezen bij zijn hedgefonds, Alameda Research, te dichten.

De 30-jarige Bankman-Fried moet het strafproces afwachten in het huis van zijn ouders in Palo Alto, in de Amerikaanse staat Californië. Naast het huisarrest moet hij regelmatig psychologische testen ondergaan en geldt voor hem een verbod op het oprichten van nieuwe bedrijven en het doen van transacties met bedragen hoger dan 1.000 dollar. In de rechtszaal ging hij akkoord met de door de rechtbank opgelegde voorwaarden. Zijn ouders, beiden oud-professor aan de juridische faculteit van Stanford University, ondertekenden een document waarin ze beloofden op de voorwaarden toe te zien.

Eerder deze week stemde Bankman-Fried in met zijn uitlevering van de Bahama’s naar de VS. Hij werd vorige week opgepakt op de Bahama’s, waar ook het hoofdkantoor van FTX was gevestigd. Woensdag maakte de openbaar aanklager in de zaak bekend dat Bankman-Frieds compagnons, twintigers Caroline Ellison en Gary Wang, in ruil voor strafvermindering meewerken aan de vervolging van Bankman-Fried. Het strafproces gaat in januari verder.