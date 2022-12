Voorlopig geen windparken op Veluwe om wespendief te beschermen

Op de Veluwe verrijzen voorlopig geen nieuwe windparken. Dat heeft de provincie Gelderland dinsdag besloten. Nieuwe windturbines hebben een te grote negatieve impact op de kwetsbare natuur, schrijft de provincie. Het besluit is met name genomen om de zeldzame wespendief, een buizerdachtige roofvogel, te beschermen. In een straal van acht kilometer rond het natuurgebied is wellicht nog wel ruimte voor een of twee windparken. Daarover wordt in 2023 meer duidelijk, schrijft de provincie.

De op de Veluwe vliegende en broedende wespendief geniet in Europa de hoogste beschermingsstatus. Volgens het provinciebestuur is het risico dat deze vogels tegen de rotorbladen aan vliegen te groot. Dat zou niet alleen slecht nieuws zijn voor de soort zelf. Veranderingen in populaties van roofdieren als de wespendief kunnen grote gevolgen hebben voor het hele ecosysteem. Roofvogels eten kleinere dieren, die weer andere dieren en planten op het menu hebben staan. Zo werkt de aanwezigheid van predatoren door tot onderaan de voedselpiramide.

Het gaat om een tijdelijk besluit. Als de Veluwse natuur zich herstelt en er technische oplossingen worden ontwikkeld die voorkomen dat vogels tegen de bladen aanvliegen, liggen nieuwe windparken mogelijk wel weer in het verschiet. Zo zouden zwartgeverfde rotorbladen ervoor kunnen zorgen dat vogels er niet tegenaan vliegen. Momenteel loopt een experiment met een cameradetectiesysteem dat de wespendief moet kunnen detecteren.