Tweede Kamer wil uitleg van minister over gebrek aan steun voor agenten die racisme aankaartten

De Tweede Kamer wil dat minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) uitlegt waarom politieagenten die eerder dit jaar als klokkenluiders in een documentaire het probleem van racisme binnen de politie aan de orde stelden, vrijwel allemaal in moeilijkheden zijn geraakt. Het parlement vindt dit in strijd met beloftes van de korpsleiding en de minister, die de agenten eerder juist prezen voor hun moed.

Na een artikel in NRC van woensdag, waarin zes agenten vertellen over hun ervaringen, hebben de Tweede Kamerleden Songül Mutluer (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) de minister schriftelijk gevraagd nog voor het politiedebat donderdag opheldering te verschaffen. De zes agenten – hoofdrolspelers in de documentaire De Blauwe Familie – voelen zich ondanks alle beloftes voor een strengere aanpak van discriminatie binnen de politie in de steek gelaten.

Mutluer en Ellemeet willen van de minister onder meer weten of het klopt dat, van de politieagenten die in de documentaire vertelden over racisme in de organisatie, alleen de witte agente een gratificatie heeft ontvangen „wegens moedig uitspreken in de documentaire”. De overige vijf agenten zijn of vertrokken, of ontslagen met PTSS of, zoals bij twee agenten, verdachte in een strafrechtelijk onderzoek wegens computervredebreuk. De twee Kamerleden vrezen dat door een gebrekkig optreden van de korpsleiding „toekomstige klokkenluiders worden afgeschrikt”.

‘In de steek gelaten’

In september is De Blauwe Familie in het gebouw van de Tweede Kamer vertoond in aanwezigheid van de korpsleiding en de agenten uit de film. „Dat was hartverscheurend”, zegt Mutluer. „De minister en de korpsleiding beloofden toen racisme hard aan te pakken. En nu blijkt dat de klokkenluiders totaal in de steek worden gelaten”. Tweede Kamerlid Lilian Helder (PVV) zegt van de minister „te willen weten waarom ze accepteert dat de korpsleiding wel mooie beloftes doet aan de betrokkenen uit de documentaire en aan de Kamer, maar er duidelijk daarna weer bewust voor kiest om op de oude voet verder te gaan en de slachtoffers daarmee weer een trap na geeft”. Ellemeet noemt de wijze waarop de agenten uit de documentaire worden behandeld „totaal bizar”.

Farid Azarkan (Denk) wil van de minister van justitie weten of het toeval is dat „alleen de agent met de Nederlandse naam” beloond is voor haar deelname aan de documentaire. „De overige dappere agenten die hun nek hebben uitgestoken, hebben allemaal problemen erdoor gekregen”.

Te weinig gedaan

Politievakbond NPB zegt dat er nog steeds „te weinig concreets wordt gedaan om inclusie en veiligheid van agenten binnen de organisatie te verbeteren”, aldus voorzitter Jan Struijs. „De leden van de blauwe familie staan onnodig langdurig onder druk”. Volgens de NPB moet er ook veel meer gedaan worden aan het politie-onderwijs om racisme in de organisatie tegen te gaan.

Vandaag maakt de politie op het eigen intranet bekend dat er een disciplinair onderzoek wordt begonnen naar een docent van de politieacademie in Den Haag wegens vermoedens van „ongepast en ongewenst gedrag”. Na een gesprek tussen studenten en Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, eerder dit jaar naar aanleiding van de uitzending van De Blauwe Familie ontstonden er vermoedens dat in ieder geval een docent zich schuldig maakte aan plichtsverzuim.

Uit nader onderzoek bleek „dat in zeker achttien gevallen sprake was van gedrag dat niet past binnen de politie. Het gaat om gedragingen door begeleiders, docenten of collega-studenten”, aldus Huyzer. „Studenten – veelal jonge collega’s die we als organisatie zo hard nodig hebben – verdienen onze bijzondere aandacht. We moeten meer doen om hen een veilige leer-werkomgeving te bieden en hen te beschermen.”