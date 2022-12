Trump moet belastingaangiftes openbaar maken

Donald Trump moet zijn belastingaangiftes openbaar maken, melden internationale persbureaus. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden stemde dinsdag voor de publicatie van de aangiftes die de oud-president heeft gedaan tussen 2015 en 2020. De Republikeinen in de commissie stemden tegen, maar waren in de minderheid.

De commissieleden waren ook uitermate kritisch over de Amerikaanse belastingdienst (IRS), die pas in 2019 controles begon uit te voeren op de belastingaangiftes van de toenmalige president. Daarmee hield de IRS zich niet aan zijn eigen regels. De commissie maant het Congres aan om via een wet die controles aan te scherpen.

Trump voert al jaren een juridische strijd om zijn belastinggegevens privé te houden. Dat Trump, die zich recent opnieuw kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen in 2024, zijn belastingaangiftes nooit heeft vrijgegeven is opmerkelijk. Sinds de jaren zeventig deden alle voorgaande presidenten dat wel. Dat Trump geen inzage wil geven, voedt de speculatie rond mogelijke belangenconflicten en de omvang van zijn fortuin. Begin december werd zijn familiebedrijf, de Trump Organization, na een proces in New York schuldig bevonden aan belastingfraude.

Transparantie

Het besluit van de Commissie volgt na jarenlang aandringen van de Democraten in het Huis. Met hun herhaalde verzoeken tot transparantie wilde de Democraten nagaan of het klopt dat Trump maar weinig belasting hoefde te betalen. In 2020 onthulde The New York Times dat Trump decennialang nauwelijks inkomstenbelastingen betaalde.

De krant, die inzage had in bijna twee decennia aan belastingaangiftes van de president, schetste een beeld van een vastgoedmagnaat die structureel minder inkomstenbelasting betaalde dan doorsnee burgers. Zo droeg hij in 2016 en 2017 ondanks zijn miljardenvermogen jaarlijks slechts 750 dollar af aan de belastingdienst. In elf van de achttien onderzochte jaren betaalde Trump geen cent aan federale belastingen.

