Slangenvrouwtjes hebben ook een clitoris. Of eigenlijk: twee halve

Ook slangenvrouwtjes hebben een clitoris, of eigenlijk: twee halve. Dat hádden biologen allang kunnen weten, als ze de betreffende bultjes niet hadden aangezien voor geurklieren. De Australische biologiepromovenda Megal Folwell, die ze recentelijk correct definieerde in Proceedings of the Royal Society B, pleit samen met drie co-auteurs voor meer onderzoek naar vrouwelijke geslachtsorganen.

Bij mannetjesslangen wordt allang onderzoek gedaan naar de zogeheten hemipenis – letterlijk: een penis in twee helften. Maar de hemiclitoris bij vrouwelijke slangen leek afwezig. Merkwaardig, omdat van diverse andere vrouwelijke reptielen, zoals hagedissen en wormhagedissen, wél bekend was dat ze er eentje hebben. Als er al eens over een slangenclitoris werd gepubliceerd, dan bleek het bij nader inzien toch om een hemipenis te gaan, óf om een geurklier.

Geen stekels

Nu blijkt dus dat sommige ‘geurklieren’ daadwerkelijk vrouwelijke genitaliën zijn. Folwell helderde het mysterie op door de staart van een doodsadder open te snijden, waar ze tussen de geurklieren en achter de cloaca een klein driehoekig orgaantje ontdekte. Ze fixeerde het met formaline, sneed het in plakjes om het te kunnen scannen en concludeerde dat het een hemiclitoris was.

Vervolgens bleek uit ontleding van acht andere slangensoorten, waaronder de ruitpython, dat ook bij hen de genitaliën aanwezig waren, zij het soms nauwelijks waarneembaar. In tegenstelling tot de hemiclitoris van hagedissen heeft die van slangen geen stekels. Ook is hun orgaantje minder beweeglijk: ze kunnen het niet terugtrekken in hun lichaam.

Een volgende stap is om te onderzoeken of de hemiclitoris ook voor genot zorgt bij vrouwtjesslangen, schrijven de auteurs. Bij hagedissen werd de hemiclitoris tot nu toe vooral beschouwd als een stimulans voor het mannetje, niet voor het vrouwtje zelf. Een merkwaardige hypothese, omdat bij vrouwelijke zoogdieren juist wel bekend is dat ze seksueel gestimuleerd kunnen raken via clitoris – dat bleek begin dit jaar bijvoorbeeld nog uit onderzoek bij dolfijnen. Folwell vermoedt dat ook slangenvrouwtjes plezier kunnen beleven aan hun hemiclitoris. „In een vervolgonderzoek gaan we kijken hoeveel zenuwen erin zitten, om te zien hoe gevoelig het orgaan is”, schrijft ze per mail. „Vrouwelijke genitaliën werden lange tijd over het hoofd gezien in biologisch onderzoek, maar er lijkt eindelijk meer erkenning te komen voor het onderwerp. Dat is fantastisch.”

Decennialang is dit orgaan over het hoofd gezien Freek Vonk slangenonderzoeker

Ook Freek Vonk, slangenonderzoeker bij Naturalis en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is enthousiast over de publicatie. „Een compleet nieuwe ontdekking voor de wetenschap! Decennialang is dit orgaan over het hoofd gezien, of weggezet als geurklier of rudimentair weefsel.”

De resultaten roepen meteen veel nieuwe vragen op, voegt hij toe. „Zorgt de clitoris misschien voor een soort van ontspanning, zodat de paring minder pijn doet? De geslachtsdelen van het mannetje zijn bij veel slangensoorten namelijk bezaaid met stekels of weerhaakjes, zodat ze goed in het lichaam van het vrouwtje vast blijven zitten. Of zorgt het voor seksueel plezier en verleiden de vrouwtjes misschien de mannetjes? Dit onderzoek krijgt vast en zeker nog een staartje.”