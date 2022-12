Servische premier dreigt: Kosovo en Servië ‘staan aan de rand van een gewapend conflict’

Servië en Kosovo „staan aan de rand van een gewapend conflict”, waarschuwt de Servische premier Ana Brnabić. Dat meldt persbureau AFP woensdag. Volgens Brnabić komt de geweldsdreiging door „de eenzijdige maatregelen van Pristina”, de hoofdstad van Kosovo.

De spanningen tussen Kosovo en Servië zijn nooit ver weg, maar laaien sinds medio december op, met name in het noorden van Kosovo waar Servische demonstranten blokkades hebben opgetrokken. Groepen gemaskerde en gewapende Servische nationalisten houden voertuigen midden op de weg tegen. Onder hen waren afgelopen zondag ook leden van de extremistische groep Narodne Patrole, aldus Radio Free Europe. Volgens het medium heeft de groepering banden met de Russische paramilitaire Wagnergroep. De Narodne Patrole-leden dreigden met een confrontatie met de NAVO-troepen die aan de grens tussen Kosovo en Servië gestationeerd zijn.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de spanningen leiden tot geweld: volgens de Kosovaarse politie werden agenten in de nacht van 10 op 11 december tot drie keer toe met vuurwapens beschoten, waarna de agenten uit zelfverdediging hebben teruggeschoten. Bij het incident vielen geen slachtoffers.

Provocatie

De meest directe aanleiding voor de woede van de Servische minderheid is de arrestatie van een voormalig politieagent van Servische afkomst. Hij nam ontslag omdat de autoriteiten in Pristina alle inwoners van Kosovo wilden verplichten met een Kosovaars nummerbord te rijden. Dat werd gezien als een provocatie, waarna veel Kosovaarse Serviërs die bij overheidsdiensten werkten ontslag namen. Het nummerbordenplan werd uiteindelijk ingetrokken, maar de ongeregeldheden hielden aan.

Kosovo, dat tot 2008 een provincie van Servië was, heeft rond de 1,8 miljoen inwoners. De meesten van hen zijn etnische Albanezen. Daarnaast wonen ook 120.000 Serviërs in het land. Een deel van hen erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet. De Servische regering roept de Servische minderheid op zich te verzetten tegen de Kosovaarse autoriteiten.

Vredesmacht paraat

Sinds 2009 is in Kosovo de KFOR-vredesmacht gestationeerd. Die bestaat uit zo’n 3.800 militairen en moet zorgen dat Kosovo op termijn militair zelfstandig wordt. Vrijdag zei de commandant van KFOR dat er extra troepen naar het noorden van Kosovo zijn gestuurd. Hij zei dat KFOR „alle capaciteiten heeft, ook op het gebied van personeel, om te zorgen voor een veilige omgeving en bewegingsvrijheid voor alle gemeenschappen, overal in Kosovo”.

Op de achtergrond van de spanningen tussen Servië en Kosovo speelt de Oekraïneoorlog. De premier van Kosovo, Albin Kurti, waarschuwde afgelopen dinsdag dat Rusland de relatie tussen Servië en Kosovo verder zou proberen te verzuren, aldus internationale persbureaus. Kurti diende vorige week een verzoek in om Kosovo kandidaat-lid van de Europese Unie te maken.