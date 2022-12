RIVM meldt griepepidemie te midden van rondgaande luchtwegvirussen

In Nederland is officieel sprake van een griepepidemie. Dat heeft het RIVM woensdag gemeld op basis van gegevens van laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in het land. De afgelopen week lag het aantal influenzagevallen in onderzochte keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten drie keer zo hoog als in de week ervoor. Het is de tweede week op rij dat er sprake is van een flinke stijging van het aantal influenzagevallen.

Normaal gesproken moeten gedurende twee weken 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts komen én moet 10 procent daarvan daadwerkelijk griep hebben om van een epidemie te spreken. Dat is volgens cijfers van Nivel-peilstations nog niet het geval, maar het RIVM kondigt toch een epidemie af, omdat de cijfers dit jaar niet volstaan. De klachten van griep lijken erg op die van Covid-19 en veel mensen met griepachtige klachten doen nu een coronazelftest en gaan waarschijnlijk ook minder vaak naar de huisarts, redeneert het instituut.

Medio maart van dit jaar meldde het RIVM ook al een griepepidemie. Toen weet het onderzoeksinstituut het relatief late moment van de epidemie - deze viel zelfs ná het winterseizoen - aan de coronamaatregelen. Die hadden er volgens het instituut toe geleid dat verspreiding van het griepvirus werd geremd. Er gaan naast het griepvirus momenteel ook veel andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken: onder meer het RS-virus, SARS-CoV-2 en het humaan metapneumovirus.

