Philips: twee derde slaapapneu-apparaten lijken niet schadelijk voor gezondheid

Twee derde van de veelbesproken slaapapneu-apparaten van Philips zorgen voor minder gezondheidsschade dan gevreesd, en voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Dat zegt de Eindhovense techgigant woensdag. In juni bleek deze meevaller al uit voorlopige resultaten van tests, maar nu is die uitkomst volgens Philips definitief bevestigd. Nu moet de Amerikaanse gezondheidswaakhond de resultaten nog bevestigen.

De apparaten in kwestie zijn bedoeld om slaapapneu, het herhaaldelijk stoppen met ademen tijdens het slapen, te behandelen door ‘s nachts lucht in de neus van de patiënt te blazen. Het leek erop dat daarbij isolatieschuim uit de machines loskwam of chemische stoffen afgaf. Dat risico blijkt volgens het onderzoek van Philips binnen de veiligheidslimieten te vallen. Volgens Philips-directeur Roy Jakobs is dat „zeer bemoedigend”.

De slaapapneu-apparaten zijn voor Philips een hoofdpijndossier geworden. Het bedrijf moet wereldwijd 5,5 miljoen apparaten vervangen. Dat lijkt te lukken binnen de gestelde termijn, maar de schade voor Philips is groot. Sinds april vorig jaar verloor het bedrijf 70 procent van zijn beurswaarde, stapte topman Frans van Houten vroegtijdig op en schrapte de directie 4.000 banen. Daarnaast hangen Philips nog rechtszaken boven het hoofd die miljarden zouden kunnen kosten.

De testen zijn nu afgerond voor twee derde van de apparaten die Philips verkoopt. Veruit de meeste, 95 procent, van de slaapapneu-apparatuur gebruikt hetzelfde schuim, aldus een woordvoerder. Philips is er dus „gerust op” dat de gezondheidsschade van die 95 procent van de apparaten ook beperkt zal zijn. Om de veiligheid van de overige 5 procent, meer dan een kwart miljoen apparaten, te toetsen moet Philips nog „flink wat testwerk” verrichten.

