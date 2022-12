Overijssel gaat ruim 42.000 huizen bouwen

In het noordoosten van het land kan de schop in de grond. Woensdag ondertekende Overijssel als eerste provincie haar ‘regionale woondeal’, waarin is vastgelegd hoe, waar en voor wie er tot 2030 huizen worden gebouwd. Later op de dag maakt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) ook voor Drenthe een woondeal bekend.

In Deventer werden plannen gepresenteerd om in totaal 42.300 Overijsselse woningen te bouwen in de komende zeven jaar. Voor ruim twee derde daarvan bestaan inmiddels ‘harde’ bouwplannen. Dat wil zeggen: bouwlocaties die in een onherroepelijk bestemmingsplan zijn opgenomen. In de meeste gevallen is de financiering ook geregeld, zo laat de provincie weten.

De meeste nieuwbouw komt in de regio West-Overijssel, waar ruim 24.500 nieuwe huizen en appartementen komen. De grootste groeigebieden in die regio zijn Zwolle (12.000 nieuwe woningen), Kampen (3.200) en Deventer (3.550). In de Twentse steden Enschede en Hengelo staan respectievelijk ruim 5.000 en 2.800 woningen gepland. Een op de drie huizen wordt een socialehuurwoning, twee op de drie vallen onder het segment middenhuur of -koop (onder de 355.000 euro).

900.000 woningen in 2030

Minister De Jonge was woensdag als medeondertekenaar aanwezig in Deventer. De Jonge stelde in oktober met alle provincies woningbouwdoelen vast, die optellen tot ruim 900.000 woningen in 2030. Hierop trokken provinciebesturen zich terug om met gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars te bepalen hoe deze ambities kunnen leiden tot daadwerkelijke bouwplannen. Uiteindelijk zullen alle provincies de in oktober vastgestelde woningbouwdoelen bekrachtigen in vergelijkbare woondeals, die duidelijk moeten maken waar alle woningen moeten komen.

Aan ambities geen gebrek, maar het is de vraag of de geplande 900.000 woningen er in 2030 echt zullen staan. Het tempo van de nieuwbouw loopt al jaren achter op de gestelde doelen, ondanks de enorme vraag naar huizen. De onzekerheid rond de (fors gestegen) hypotheekrente en de stijgende bouwkosten maken het voor financiers moeilijker in te schatten of plannen haalbaar zijn. Daarbij lijkt de piek op de woningmarkt inmiddels voorbij: de huizenprijzen dalen sinds dit najaar en het duurt steeds langer voor nieuwbouwwoningen verkocht worden. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de huizenprijzen de komende twee jaar met nog eens 6 procent zullen dalen, waarmee de opbrengsten van nieuwbouwwoningen verder teruglopen.

‘Geen glazen bol’

Ondanks deze uitdagingen zijn ze er in Overijssel van overtuigd dat het aantal van 42.300 woningen er in zeven jaar kan komen, zo zegt gedeputeerde Monique van Haaf (VVD). „We hebben dit met zowel marktpartijen als gemeenten uitgebreid onderzocht en we denken dat het mogelijk is. We hebben natuurlijk geen glazen bol: de rente en de huizenprijs zijn factoren waar wij geen invloed op hebben. Dat is alweer anders voor de bouwkosten. Bouwbedrijven zetten volop in op innovatie en willen per 2030 de helft van de woningen circulair bouwen, waardoor fors op bouwmaterialen wordt bespaard. Als de bouwkosten omlaaggaan, kunnen de opbrengsten weer omhoog.”

Dat meer dan de helft van de bouwplannen in Overijssel als ‘hard’ wordt aangemerkt, is daarbij een opsteker, zo zegt Van Haaf. Door inspraakprocedures kan het immers jaren duren voordat een bestemmingsplan kan worden aangenomen. Van Haaf: „Dat percentage harde bouwplannen is best hoog, en er komen elke dag weer nieuwe plannen bij.”

Prefab-bouw

Het personeelstekort bij de afdelingen vergunningsverlening vormt de grootste uitdaging. Gemeenten proberen dit op te lossen door samen te werken, stelt Van Haaf. Een ander groot probleem is dat er nog altijd geen permanente oplossing is voor de stikstofuitstoot waar ook Overijssel mee worstelt.

Het stikstofprobleem werd dit najaar extra nijpend toen de Raad van State een streep haalde door de bouwvrijstelling, die bouwbedrijven vrijpleitte van stikstofuitstoot. Volgens Bouwend Nederland heeft dit gevolgen voor ongeveer de helft van alle woningbouwplannen, die hierdoor vertraging oplopen. Bouwers moeten nu immers voor elk bouwproject losse stikstofberekeningen laten uitvoeren.

Lees ook: Bouwen wordt behoorlijk lastig door de stikstofuitspraak, ook al is er geen acute bouwstop

In Overijssel rekent men wederom op de innovatiekracht van bouwers, die met elektrisch bouwmaterieel en prefab-bouw steeds minder stikstof uitstoten. Ook het Rijk zal met een oplossing moeten komen voor het stikstofdossier, zo zegt gedeputeerde Van Haaf. „Daar is ook minister De Jonge zich zeer van bewust.”