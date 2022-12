Ontsnappen in een VR-wereld? Let op, die zijn misschien zo nep nog niet

Vliegen. Dat spreekt in virtual reality het meest tot de verbeelding. Net zoals in je dromen. Loskomen van de aardse zwaartekracht en in een oneindige ruimte drijven alsof je op zilte golven deint. Vliegen, maar dan zonder vleugels. Alsof je zwemt. Ik ervoer het voor het eerst overtuigend in Laurie Andersons en Hsin-Chien Huangs Chalkroom uit 2017 waarin je door een eindeloze architectuur van krijttekeningen tussen woorden, gedichten en verhalen zweeft terwijl Anderson ondertussen haar herinneringen en associaties in je oor fluistert. Er is een reden dat veel filmische VR-ervaringen zich onder water, hoog in de lucht of in onmogelijke ruimtes afspelen: je kunt even vergeten dat je daar in het echt niet kunt zijn.

Virtual reality is ondertussen overal. In gaming. In de architectuur. Mark Zuckerberg annexeerde het Metaversum, de driedimensionale versie van het internet. Tijdens de pandemie werd er behalve eindeloos gezoomd ook geëxperimenteerd met VR-vergaderingen. Daarvoor moest je wel zo’n peperdure headset hebben natuurlijk, want voorlopig is virtual reality vooral nog synoniem met die bril die je volledig van de wereld afsluit.

VR maakt ook opgang in de medische wetenschap, als trainingsinstrument en therapiemiddel. Er wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van VR-ervaringen bij de behandeling van bijvoorbeeld trauma en angststoornissen. Er zijn VR-meditatieapps die je moeten helpen ‘mindfuller’ te worden. Volgens sommige onderzoeken zijn die zelfs effectiever dan traditionele meditatietechnieken.

VR is er dus niet alleen als het ultieme escapisme. Je hebt films als Ready Player One en de nieuwe serie The Peripheral, waarin virtual reality een kleurrijke alternatieve wereld is voor een uitgeputte aarde die alleen nog als vuilnishoop wordt gebruikt. Maar hoe verhoudt dat escapisme, die ‘immersie’, zich dan tot het bewustzijn van het hier en nu dat met mindfulness wordt beoogd?

De grootste doorbraak op VR-gebied het afgelopen jaar was niet dat Mark Zuckerberg het Metaversum claimde, en ook niet de lancering van alweer een nieuwe headset, of een andere technologische ontwikkeling of een verkooprecord, maar de publicatie van het boek Reality+ van filosoof David Chalmers. Hierin stelt hij dat VR minder virtueel (denkbeeldig) en illusoir is dan we denken. Volgens hem creëert VR een eigen realiteit. VR is geen illusiemachine, concludeert hij, maar een realiteitsmachine. „Dat iets een simulatie is, maakt het nog geen illusie. Ook als je op een digitale bank gaat zitten, ga je een interactie aan met die bank”, zei hij onlangs in een interview met NRC.

Iedereen een eigen headset?

Dat komt overeen met wat we de afgelopen jaren ook in kunstzinnige, filmische VR-ervaringen zagen. Deze vaak interactieve films werken het best als ze je het gevoel geven compleet aanwezig te zijn in de wereld in de bril. Als je de VR-opera Eurydice, een afdaling in oneindigheid van Celine Daemen nog niet gezien hebt, ga dan vooral begin 2023 naar Eye in Amsterdam. Tijdens een half uur durende wandeling door een doolhof van zich materialiserende en weer uit elkaar vallende minuscule deeltjes ben je niet alleen compleet de buitenwereld vergeten, je hebt ook het gevoel dat je vervloeit met de stofwolkarchitectuur van het schemergebied tussen leven en dood.

Vergeleken met de grote technologie-industrie is artistieke VR misschien nog maar een niche, maar het is wel de plek waar de grootste innovaties plaatsvinden op het gebied van verhalen, interactie en vorm. Daarom zijn ze steeds prominenter aanwezig in musea en op filmfestivals.

De grote uitdaging is om er een verdienmodel voor te verzinnen. Daarbij spelen allerlei vragen. Moet iedereen een eigen headset hebben? Behalve dat ze duur zijn, heeft de productie een geringe recyclebaarheid van die minicomputers op je hoofd ook een flinke impact op het milieu. En kun je die hoogstindividuele ervaring ook samen beleven? Niet alleen zoals in VR-films die gebruik maken van multiplayergamingtechnieken waarbij iedereen vanaf zijn eigen locatie kan inloggen, maar samen in een fysieke ruimte? Kunnen we zonder fysieke nabijheid van anderen? Kan VR de afstand tussen het virtuele en de realiteit overbruggen?

IDFA’s Doclab en het Eye Filmmuseum programmeren al jaren VR-programma’s waarin over die sociale componenten wordt nagedacht. In de nieuwste Eye Xtended Missing Pictures vertellen filmmakers als Abel Ferrara, Catherine Hardwicke en Tsai Ming-liang in korte animatiedocumentaires over films die ze om tal van redenen nooit hebben kunnen maken. Eerst zit je naast Tsai Ming-liang in een vervallen bioscoop waar het maanlicht door het kapotte dak naar binnen schijnt en luister je naar zijn jeugdherinneringen. Daarna kun je in een echte filmzaal samen met anderen de films bekijken die ze wel hebben gemaakt.

Is VR een blijvertje of een tussenfase naar iets anders?

Vanaf deze maand start bovendien in een drietal filmtheaters de pilot van Nu:Reality, VR-films in de bioscoop. Zonder Haarlem, Nijmegen of Rotterdam te verlaten kun je de Mount Everest beklimmen, een zintuigen tartende psychedelische reis maken in Strands of Mind of in sneltreinvaart getuige zijn van de evolutie van de aarde. In Dream Builders – Cenotaph for Newton sta je midden in de nooit gebouwde cenotaaf die de Franse architect Étienne-Louis Boullée eind 18de eeuw als eerbetoon voor wis- en natuurkundige Isaac Newton bedacht. Een enorme bol waarin je aan de binnenkant de sterrenhemel kunt zien.

Digitale navelstreng

Dat is wat vanuit de filmgeschiedenis gezien dan ook zo fascinerend is aan filmische virtual reality: een soort ultieme cinema, vaak met megalomane aspiraties. VR is net zoals in de begindagen van de film een speeltuin waar makers zowel techneuten als entrepreneurs moesten zijn. En visionairs: die de regels van het spel verzinnen en bijstellen, terwijl ze spelen.

Gaat VR het ook zover schoppen? Daarvoor is nog te veel onhandig en onzeker. Mijn beste VR-ervaringen gingen met een hoop ongemak gepaard. Mijn echte bril paste niet in de headset. Zonder kreeg ik na verloop van tijd last van duizelingen en misselijkheid. Of je moest met een rugzak met een enorme computerkabel eraan vast, die je als een digitale navelstreng met het besturingssysteem verbond, binnen een paar vierkante meter blijven. Ging je er buiten dan voelde je genadeloos een rukje aan je rug. Of de controllers waren niet goed afgesteld, waardoor mijn virtuele handen omgekeerd aan mijn armen zaten.

En toch heb ik gehuild zonder het in de gaten te hebben tijdens de achteraf beziende vrij kitscherige bijna-doodervaring van het op de schilderijen en muziek van de Litouwse mysticus Mikalojus Konstantinas Ciurlionis gebaseerde Trail of Angels (2018). Toen ik mijn headset afzette waren mijn wangen nat. Tranen? Of toch zweet van de Venetiaanse zomerhitte waar het werk tijdens de virtual reality-competitie van het festival te zien was?

Indrukwekkender en verwarrender was Alejandro González Iñárritu’s Carne y arena (2017). Deze VR-film verandert je in een soort geest die dwars door de lichamen van mensen heen kan lopen en dan hun hart kan zien kloppen. Iñárritu gaf het werk, over vluchtelingen op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, de ondertitel ‘Virtually Present, Physically Invisible’. De film heeft een flink speelvlak, waardoor je als ‘actant’ of ‘immersant’ (er is nog steeds geen goed woord voor iemand die een VR ‘doet’) vrij veel bewegingsvrijheid hebt.

Handen omhoog

Blootsvoets loop je door het zand, al kun je je eigen voeten niet zien, dus helemaal klopt je ervaring niet. En toch zakte ik door mijn knieën met mijn armen in de lucht toen ik oog in oog stond met een politieman die zijn mitrailleur hief en ’handen omhoog’ riep. Was het een reflex? Voor mij was de situatie op dat moment, zonder mijn eigen voeten, volkomen echt. En toch…

Terwijl VR leentjebuur speelt bij film en games, en de beste kunstzinnige VR’s niet alleen je bewustzijn veranderen, maar er ook over gaan hoe er misschien andere werelden dan de fysieke kunnen zijn, waarschuwen films als Tron, The Matrix en serie The Peripheral (naar het boek van cyberpunkpionier William Gibson) ervoor wat er gebeurt als we de fysieke wereld vergeten. We nemen die aardse problemen namelijk zonder moeite mee naar de virtuele: machtsongelijkheid, misbruik, overal bestaat een VR-equivalent voor. Bovendien is er nog weinig bekend over de langetermijneffecten op je hersenen. Als VR kan helpen bij traumaverwerking, kan het dan ook trauma veroorzaken?

Als film- en VR-journalist ben je onvermijdelijk zowel ontdekkingsreiziger als ramptoerist. In de begindagen van de cinema waren er ook veel uitvindingen die het niet hebben gehaald, zoals de fantasmagorie, toverlantaarnprojecties van spoken en monsters op mist en rook. Soms komt er een honderd jaar later met betere techniek opeens terug, zoals het hologram. Is VR een blijvertje of een tussenfase? De term is al een beetje aan het verdwijnen, behalve voor de specifieke ervaring in de headset. Men heeft het inmiddels over XR, ‘extended reality’. En dan zijn we weer bij David Chalmers: de nieuwe realiteit heeft voorlopig gewonnen.

