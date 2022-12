Van Harvey Weinstein naar Cliff Richard – het is een hele stap, maar ik ga het er toch op wagen. De 70-jarige Weinstein kwam dezer dagen in het nieuws met een nieuwe veroordeling voor verkrachting. Voor Cliff Richard, nu 82 jaar, ziet het leven er zonniger uit. Ik zag hem in een vrolijke kerstspecial, helemaal aan hem gewijd, van de BBC. Met een nog net hoorbare stem zong hij mierzoete kerstliedjes en oude hits, afgewisseld met fragmenten uit een interview door een vriendelijke BBC-journaliste. Tussen Richard en de BBC leek het weer koek en ei; misschien zou je de hele uitzending kunnen beschouwen als een goedmaker van de BBC.

In 2014 ging het volledig mis tussen de BBC en Richard, een van de beroemdste artiesten uit de Britse showbusiness van de vorige eeuw. Hij was in 1958 met zijn single Move it een grondlegger van de Britse rock ’n roll. Ook na de opkomst van The Beatles en The Rolling Stones bleef hij populair door een veel rustiger repertoire te kiezen.

Op een zomerdag in 2014, hij verbleef in zijn huis in Portugal, werd Cliff Richard wereldnieuws toen de BBC-tv live verslag deed van een inval door de politie in zijn huis in Engeland. Een anonieme man had aangifte tegen hem gedaan, hij zou als kind in 1985 door Richard misbruikt zijn. Richard ontkende heftig en bleef volhouden dat hij zoiets nooit gedaan had.

De televisiezender Channel 4 zond het afgelopen jaar The Accused uit, een documentaire over drie befaamde Britten die omstreeks 2014 ten onrechte beschuldigd werden van seksueel misbruik: Cliff Richard en de radiomakers Paul Gambaccini en Neil Fox. Uiteindelijk werd alleen Fox voor de rechter gedaagd – en vrijgesproken. Richard en Gambaccini werden niet vervolgd, maar moesten wel een lange periode van politieel onderzoek doorstaan. In het geval van Richard bleek de aangever zulke feitelijke onjuistheden te hebben verteld dat er van de aangifte niets overbleef. Richard verwijt de politie dan ook dat ze veel te gehaast tot actie is overgegaan. Tegen de BBC heeft hij met succes een rechtszaak aangespannen wegens schending van zijn privacy. Hij schat dat de affaire hem 5 miljoen pond heeft gekost, waarvan hij 2,6 miljoen terugkreeg.

De drie mannen tonen zich zwaar getraumatiseerd. „De BBC wilde een scoop”, zegt Richard. Hij verwijt de politie dat ze zijn zaak pas onder druk van zijn advocaten grondig begon uit te zoeken. De aangever is altijd anoniem gebleven en ging daarmee vrijuit, stelt hij verbitterd vast.

In de documentaire speelt de onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas een kleine, maar cruciale rol. Bij ITV had hij in 2012 de beroemde, inmiddels overleden mediaheld (ook werkzaam bij de BBC! ) Jimmy Savile ontmaskerd als een pedofiel en verkrachter van honderden minderjarigen. In het kielzog van die zaak ontstond een grootscheepse jacht op andere bekende artiesten. Soms terecht, soms niet.

Williams-Thomas is nog steeds trots op zijn onthulling, hij beschouwt die als dé opmaat naar de #MeToo-beweging en de ontmaskering van Harvey Weinstein en Jeffrey Epstein. Maar hij waarschuwt ook zijn collega’s: „Daar waar media en politie namen noemen zonder voldoende bewijs ontstaan de problemen.”

Lijkt me ook een goed advies voor de onderzoekers naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven