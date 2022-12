Onderzoekers vinden geen bewijzen voor satanistisch misbruik, wel voor diep leed

Een „balanceeract”. Zo beschrijven hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie Jan Hendriks en universitair hoofddocent criminologie Anne-Marie Slotboom hun onderzoek van de afgelopen anderhalf jaar. Ze maken deel uit van de commissie die onderzoek deed naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. Nooit eerder, vertelt voorzitter Hendriks in een kamer op de Vrije Universiteit in Amsterdam, kreeg hij na het delen van een concepttekst zoveel commentaar. „Alles bij elkaar kwamen er wel zo’n driehonderd opmerkingen van belangenorganisaties.”

Aanleiding voor het instellen van de commissie was een uitzending van radioprogramma Argos, in juni 2020. Die ging over verhalen van seksueel misbruik met ritueel satanische kenmerken, zoals marteling en het offeren van baby’s. Dat maakte zoveel los dat toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) opdracht gaf tot een onafhankelijk onderzoek. Deze woensdag neemt zijn opvolger Dilan Yesilgöz (VVD) het eindrapport Tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing in ontvangst.

De commissie heeft geen bewijs gevonden van satanisch of ritueel misbruik. De onderzoekers zien de geïnterviewden die hun verhaal deelden wel als slachtoffers van ernstig misbruik, soms in georganiseerd verband. Daarom kozen zij ervoor de term slachtoffer te hanteren en niet het meer neutrale ‘melder’.

Dat het om complexe materie ging, wisten de onderzoekers van tevoren. Hoe beladen het onderwerp is, bleek gaandeweg: de commissieleden ontvingen kritische en soms dreigende telefoontjes en alleen al over de onderzoeksvraag werd lang gediscussieerd. Hendriks: „Het is een bijzonder krachtenveld, alles wordt gepolariseerd. Het raakt soms zelfs aan complottheorieën over een satanische pedofiele elite. Ons uitgangspunt was dat we alleen gedegen onderzoek konden doen naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen als we de mogelijkheid kregen dit fenomeen van alle kanten te belichten. We wilden ook praten met mensen die twijfels hebben over het onderwerp.”

Het resulteerde in een rapport opgebouwd uit veertien deelonderzoeken. De commissieleden voerden gesprekken met therapeuten en slachtoffers, raadpleegden talloze deskundigen en wetenschappelijke literatuur. Het doel, zeggen Hendriks en Slotboom, was dat er meer zicht zou komen op het fenomeen georganiseerd sadistisch kindermisbruik. Ze hopen op betere hulp voor de mensen die zeggen dat ze slachtoffer zijn van dit type misbruik.

Uw timing is opvallend. Waarom verschijnt dit rapport nu: sneeuwt het niet onder, zo vlak voor de feestdagen en het kerstreces van de Tweede Kamer?

Hendriks: „Deze datum is door het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaald. De afspraak was dat ons rapport in 2022 opgeleverd zou worden.”

Slotboom: „Het komt ook omdat de publicatie een aantal keer is uitgesteld. Het vinden en interviewen van slachtoffers duurde langer dan gedacht. We hebben veel tijd en aandacht besteed aan het winnen van hun vertrouwen en het wegnemen van aarzelingen ten opzichte van de commissie.”

Waarom waren ze zo wantrouwend?

Slotboom: „Slachtoffers van misbruik vinden het vaak lastig hun verhaal te delen en anderen te vertrouwen. Veel slachtoffers van ritueel misbruik wantrouwen alles en iedereen. Sommigen vertellen dat er hooggeplaatsten bij het misbruik betrokken waren.”

Hendriks: „Wij zijn aangesteld door Justitie en Veiligheid, daders zouden werkzaam zijn op dit ministerie. Wij waren daarom ook al bij voorbaat verdacht. Degenen die hun verhaal deden, wilden eerst bepaalde garanties over hun privacy en veiligheid. Ze voelen zich door instanties vaak niet serieus genomen. Ze vonden het bijvoorbeeld vervelend dat wij ook met de politie gingen praten.”

U heeft 21 melders gesproken. Wat vertelden zij?

Slotboom: „De gesprekken deed ik samen met hoogleraar en klinisch psycholoog Trudy Mooren, die veel ervaring heeft met het interviewen van mensen met psychisch trauma. Er zat veel variatie in de verhalen van de geïnterviewden, maar wat opviel, is dat velen vertelden dat ze opgroeiden in zeer problematische gezinssituaties waarin sprake was van bijvoorbeeld verwaarlozing en misbruik. In het netwerk, waar het gezin soms onderdeel van was, gebeurden allerlei wrede dingen, tot marteling aan toe. Vaak waren daar meerdere mensen bij betrokken. Soms ouders, soms een buurman of een oom. Bij een enkeling was het misbruik nog gaande. We hebben ook mensen met letsel gezien.”

De commissie bakende georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen af met een definitie: twee of meer plegers misbruiken meerdere slachtoffers gedurende een langere periode. En daarbij kunnen rituelen worden ingezet. Het gaat vaak gepaard met andere vormen van extreme mishandeling.

Slotboom: „Het ritueel misbruik is dus een vorm van georganiseerd sadistisch misbruik. Daders zouden rituelen en satanische elementen gebruiken om het extreme geweld te legitimeren.”

Het onderzoek vertelt niet hoe vaak georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen voorkomt. Waarom niet?

Hendriks: „De omvang blijkt niet goed in te schatten. Slachtoffers kunnen terecht bij diverse meldpunten, maar het is vrijwel onmogelijk hun verhalen te verifiëren. In politiesystemen kwamen we de afgelopen tien jaar drie zaken tegen: in twee gevallen volgde geen aangifte, in de derde is besloten niet te vervolgen vanwege bewijstechnische problemen. De afgelopen dertig jaar is er in Nederland niemand veroordeeld voor ritueel kindermisbruik.”

Vooraf realiseerden de onderzoekers zich dat zij niet de waarheid boven tafel zouden krijgen. Het verifiëren van bewijsmateriaal, schrijven ze in het rapport, is voorbehouden aan politie en justitie. Waarheidsvinding is in zedenzaken altijd complex, en al helemaal wanneer er sprake is van herinneringen van voor het derde levensjaar, of zogenoemde hervonden herinneringen: herinneringen die pas later opkomen. Dat is bij melders van dit type misbruik soms het geval. Wat ook meespeelt: ze zijn vaak niet goed in staat een samenhangend verhaal te vertellen bij de politie.”

Waarom bent u niet actief naar beeldmateriaal of tastbaar bewijs van dit soort misbruik op zoek gegaan?

Hendriks: „Alle deskundigen die wij spraken, onder wie zedenrechercheurs, vertelden dat zij nooit beeldmateriaal van misbruik met rituele kenmerken zijn tegengekomen. Het scrapen [doorzoeken] van het darknet is in theorie mogelijk, maar zou een zeer kostbare exercitie zijn. Als iedereen zegt: ‘dit gaat niets opleveren’, dan moet je goed nadenken of je dat wilt met belastinggeld.”

Bestaat ritueel misbruik van minderjarigen?

Hendriks: „We kunnen enkel zeggen: slachtoffers geven aan dat het zo is. Dat er georganiseerd misbruik plaatsvindt, is onomstreden, en ongetwijfeld zullen er situaties zijn waarin groepen bepaalde rituelen gebruiken om kinderen te beïnvloeden of angst aan te jagen. Maar van die satanische kenmerken, gewaden, omgekeerde kruizen, het drinken van babybloed, daarvan is dus nooit bewijs gevonden.”

Slotboom: „We moeten af van de focus op die kenmerken. Slachtoffers hebben vaak ernstige psychische, lichamelijke en sociale problemen, en de discussie over satanische rituelen leidt af van hun leed.”

Hendriks: „Je ziet ook dat juist door die kenmerken complotdenkers ermee aan de haal gaan. Slachtoffers ervaren dat enerzijds als erkenning, maar zien ook het risico dat niemand hen meer gelooft.”

De commissie pleit voor een landelijk algemeen meldpunt voor seksueel geweld. Hoe helpt dit slachtoffers?

Hendriks: „Door alle expertise rondom seksueel misbruik te bundelen, kunnen melders zo goed mogelijke hulp krijgen. Ook worden meldingen zo beter geregistreerd. Er is nu een wirwar aan meldpunten, vind daarin je weg maar eens.”

Slotboom: „Verder is een goede samenwerking tussen de zedenpolitie en de afdeling mensenhandel van belang. Ook daar kun je slachtoffers helpen door expertise te delen.”