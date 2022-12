NPO verplicht ON tot tweemaandelijkse rapportage na aanbevelingen ombudsman

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil dat Ongehoord Nederland (ON) voortaan iedere twee maanden rapporteert wat de omroep met de door NPO-ombudsman Margo Smit aangedragen aanbevelingen heeft gedaan. De eerste van die rapportages moet voor het eind van het jaar worden ingeleverd – een maand voordat een nieuwe serie uitzendingen van het programma Ongehoord Nieuws staat geprogrammeerd. Dat is een extra afspraak die met de omroep is gemaakt, bevestigt de NPO woensdag na berichtgeving van persbureau ANP.

In juli van dit jaar concludeerde de ombudsman dat de nieuwe omroep de journalistieke code van de publieke omroep schendt. ON doet dat onder meer door interviews uit te zenden die onvoldoende kritisch zijn en door aantoonbaar onjuiste informatie te verspreiden. De omroep kwam daarop zelf met verbeterpunten, waaronder coaching van presentatoren. De NPO heeft ON verzocht daar ook in de tweemaandelijkse rapportages aandacht aan te besteden.

Racistische en discriminerende uitlatingen

De NPO heeft Ongehoord Nederland, dat in 2021 tot het publieke bestel toetrad, in november toestemming gegeven om volgend jaar zeventig nieuwe afleveringen te maken van Ongehoord Nieuws. In het opinieprogramma werden eerder veelvuldig racistische en discriminerende uitlatingen gedaan. Naar aanleiding van een uitzending op 15 september kwamen veel klachten binnen bij de ombudsman. In die uitzending gebruikte presentatrice Raisa Blommestijn meermaals het n-woord en werden zonder enige context filmpjes van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan getoond.

Begin juli legde de NPO Ongehoord Nederland een financiële sanctie op ter hoogte van 2,5 procent van het jaarbudget voor 2023. In oktober werd bekend dat de NPO van plan is een tweede sanctie op te leggen. Daarover wordt volgens de woordvoerder binnenkort besloten. De verplichte tweemaandelijkse rapportage staat los van die sanctie, aldus een NPO-woordvoerder. Als de tweede boete – 15 procent van het jaarbudget – daadwerkelijk wordt opgelegd kan de NPO naar staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) stappen met de vraag de licentie van ON in te trekken.

