Minister Helder wil ‘heel graag’ geleden schade mondkapjesdeal terugvorderen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) wil „heel graag” dat de staat via een civiele procedure de schade terugvordert die is geleden bij de miljoenendeal voor mondkapjes van Sywert van Lienden en zakenpartners. Dat heeft ze donderdag gezegd tijdens een tien uur durend Kamerdebat over de mondkapjesdeal, waarbij Van Lienden persoonlijk aanwezig was. Ze heeft de landsadvocaat verzocht erop toe te zien dat de zaak niet verjaart, zodat de staat de schade niet misloopt. „Mijn handen jeuken”, zei Helder.

De door Helder gewenste civiele procedure om terugvordering af te dwingen laat nog wel even op zich wachten. Ze wil eerst het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Van Lienden en zijn zakenpartners van Relief Goods Alliance (RGA) afwachten. Hoe meer duidelijkheid er is over de door de staat geleden schade, hoe groter de kans tot slagen in een eventuele rechtszaak, zei Helder.

Met de mondkapjesdeal was honderd miljoen euro gemoeid, waarvan dertig miljoen euro in de zakken van Van Lienden en en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel terechtkwam — terwijl ze publiekelijk hadden verkondigd zonder winstoogmerk te handelen.

‘Bewust verwarring’

De uitgesproken wens van Helder wijkt af van die van haar voorganger Tamara van Ark (VVD), die eerder nog geen reden tot terugvordering zag. Van Ark heeft altijd volgehouden dat de mondkapjesdeal was gesloten tegen een redelijke prijs en dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wist van de commerciële belangen van Van Lienden. Helder zei donderdag dat VWS inderdaad wist dat RGA winst kon maken, maar dat Van Lienden daarover „bewust verwarring” had gezaaid.

Het Kamerdebat had een rommelig verloop, onder meer omdat Helder nog steeds geen duidelijkheid kon geven over de rol van Hugo de Jonge in de deal. Uit het onderzoek van Deloitte bleek volgens Helder niet dat De Jonge de deal erdoorheen had gedrukt. Dat ging er bij een aantal oppositiepartijen niet in. Kamerleden van de Boer Burger Beweging, Partij voor de Vrijheid, Denk, Forum voor Democratie en Groep van Haga verlieten het debat, omdat de coalitie het verzoek om De Jonge naar de Kamer te halen afwees.