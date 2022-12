Man die dinsdag twintig jaar celstraf kreeg voor ‘Beuningse vergismoord’ op de vlucht

Eén van de zes mannen die dinsdag jarenlange celstraffen kregen voor hun betrokkenheid bij de ‘Beuningse vergismoord’ is op de vlucht. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag aan NRC na berichtgeving van De Telegraaf. De 33-jarige August D. heeft zijn enkelband doorgeknipt, in een poging de twintig jaar celstraf die hem was opgelegd te ontlopen. Voor hem geldt inmiddels een internationaal opsporingssignalement.

De Nijmegenaar Mehmet Kiliçsoy (49) werd in de zomer van 2020 in het Gelderse Beuningen vanuit een gestolen witte Volkswagenbus doodgeschoten door twee gemaskerde mannen. Zelfs na uitgebreid onderzoek wist de politie niet waarom hoofdorganisator Jomairo D., de broer van August, en zijn handlangers het op Kiliçsoy gemunt hadden. Daarom gaat de rechtbank uit van een vergismoord. Wie dan wel het doelwit van de groep was, is niet duidelijk.

August D. ondersteunde de 29-jarige Jomairo volgens justitie in zijn moordplan. Hij bewaarde wapens, stelde zijn woning open voor de andere verdachten en onderhield contact met de degenen die het delict voorbereidden. D. moest zich woensdagochtend melden bij de politie om zijn celstraf uit te zitten. De enkelband die D. droeg, was het gevolg van een eerdere veroordeling, waardoor justitie zicht had op zijn verblijfplaats — tot vandaag.