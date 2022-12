Koopwoningen in november 4,9 procent duurder, laagste stijging in zes jaar tijd

Bestaande koopwoningen waren in november opnieuw duurder dan een jaar eerder, maar in zes jaar tijd zag de sector niet zo’n lage prijsstijging. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in donderdag gepubliceerde cijfers. Koopwoningen waren in november 4,9 procent duurder dan het jaar ervoor. Een maand eerder bedroeg die stijging nog 7,8 procent en een jaar eerder ruim 20 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen bleven vanaf 1995 - het moment dat het CBS deze cijfers begon te meten - tot aan de financiële crisis van 2007-2008 grofweg stijgen. Tijdens de kredietcrisis stagneerden of daalden de prijzen, met een dieptepunt in 2013: een bestaande koopwoning kostte in juni van dat jaar gemiddeld 206.114 euro. Vanaf dat moment liepen de prijzen jaar op jaar op.

De „stijgende trend” die CBS destijds noteerde, veranderde dit jaar. Sinds augustus zijn de gemiddelde prijzen van de ene op de andere maand telkens gedaald. Zo was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in november met ruim 423.000 euro opnieuw iets lager dan een maand eerder, toen deze op ruim 428.000 euro lag. Alsnog waren huizen vorige maand fors duurder dan tijdens het „dal” in juni 2013: zo’n 95 procent.

Lees ook: Van ‘door het dak’ naar ‘seinen op rood’: wat is er aan de hand op de woningmarkt?

Ook is het aantal verkopen de afgelopen maand opnieuw afgenomen, concludeert het CBS op basis van het Kadaster. In november werden ruim 15.000 woningtransacties geregistreerd, zo’n 6 procent minder dan een jaar eerder. Die trend was eerder dit jaar ook al zichtbaar. In de eerste elf maanden van dit jaar werden ruim 171.000 woningen verkocht, 16 procent minder dan in diezelfde maanden van vorig jaar.

Makelaarsvereniging NVM stelde eerder dit jaar al vast dat er in het derde kwartaal sprake is geweest van een kentering op de woningmarkt. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de stijgende hypotheekrente, forse inflatie en de eveneens gestegen energierekening van veel Nederlanders. Maandlasten werden daardoor hoger, terwijl woningkopers minder konden lenen bij de bank.

De woningmarkt kampt met meerdere problemen, concludeerde het begin dit jaar aangetreden kabinet Rutte IV, waaronder dat huizen op zowel de huur- als de koopmarkt te duur zijn. Om dat tegen te gaan, formuleerde minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA) verschillende nieuwbouwdoelen. Het kabinet wil tot en met 2030 zeker 900.000 woningen gebouwd hebben. Daar moeten 250.000 sociale huurwoningen en 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment bij zitten.

Verschillende betrokken partijen uitten tot nu toe kritiek op het geheel aan plannen voor de woningmarkt. Zo stelde branchevereniging Bouwend Nederland dat het aantal te bouwen woningen mogelijk onrealistisch is. Tot nu toe werden afspraken gemaakt met provincies, maar volgens Bouwend Nederland werd de markt niet bij alle deals betrokken. Bovendien zijn veel van de gemaakte afspraken niet definitief vastgelegd, omdat er nog geen bestemmingplan is.

Lees ook: Gaan de zes beleidsprogramma’s van Hugo de Jonge helpen de wooncrisis op te lossen?