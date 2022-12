Door de sneeuw loop ik met de hond langs de drukke speelplaats van de dorpsschool. Wat laat bedenk ik me dat er nu wel een bombardement zal volgen. Maar ik loop geen gevaar. Er staat wel een groep jongetjes met sneeuwballen in de hand, wat bedremmeld. Een loopt in de richting van het groepje meisjes verderop, en vraagt: „Mogen we één sneeuwbal op jullie gooien?” Keurig modern opgevoed. Maar het mag niet.

