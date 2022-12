IOC-voorzitter: klimaatverandering brengt toekomst wintersport in gevaar

De gevolgen van klimaatverandering zijn „alarmerend” voor de wintersport. Dat zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach woensdag tegen het Duitse persbureau DPA. Rond 2050 zou, zo stelt hij, tussen „50 en 60 procent van de voormalige wintersportgebieden in Europa die als sneeuwzeker en geschikt voor de Olympische Spelen werden beschouwd, niet meer bestaan”. Bach vreest dat tegen die tijd de opties om Winterspelen en wereldbekerwedstrijden te organiseren aanzienlijk zullen zijn geslonken.

De winters worden korter, zegt Bach. „Dat roept dan de vraag op hoeveel tijd er nog over is voor WK’s en Olympische of Paralympische Spelen”. Wintersportgebieden zouden door de opwarming van de aarde minder investeren in infrastructuur. Dat kan zowel de opzet als het programma van de Winterspelen negatief beïnvloeden, waarschuwt de IOC-voorzitter.

Het IOC stelde onlangs de toewijzing van de Winterspelen van 2030, die voor volgend jaar gepland was, uit tot 2024. Volgens de koepelorganisatie is het raadzaam om de verantwoordelijke selectiecommissie eerst intensiever met experts en verenigingen te laten overleggen over de gevolgen van de opwarming van de aarde en de toekomst van de wintersport. Sapporo, Vancouver en Salt Lake City hebben zich kandidaat gesteld. De Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

