In ‘Joris’ Kerstboom’ krijgt gepensioneerde assistentiehond Babbe een kerstbal

In de donkerste dagen van het jaar zoekt presentator Joris Linssen naar verlichting. Ja, wie niet? In Joris’ Kerstboom (KRO-NCRV) gaat het over letterlijke en overdrachtelijke lichtjes. Al 12 jaar lang doet hij begin december een oproep: wie wil dit jaar iemand „in het licht zetten”. En dan komen mensen dus met verhalen, of hij gaat ze – met een kerstboom onder z’n arm – bij ze halen. Ik ben daar dus niet tegen bestand. Nee, echt niet. Hij gaat naar Einar uit Maarssen die zijn bed and breakfast leeg veegde om er drie Oekraïense vrouwen te huisvesten. Na een half jaar bij hem, zijn ze terug naar Kiev. Hij facetimet met ze om te vertellen dat hij voor hén een lichtje in Joris’ kerstboom hangt. Die kon ik hebben. Maar toen kwam hij bij de vrouw die Babbe een lichtje gunde, haar gepensioneerde assistentiehond. Ja, lach maar, dat was dus echt heel ontroerend zoals ze over het dier sprak dat haar hielp zelfstandig te leven ná haar auto-ongeluk, een spier-zenuwziekte en een auto-immuunaandoening, waardoor ze in een rolstoel zit.

Als zij zich ’s nachts in bed wil omdraaien, duwt Babbe tegen haar voeten, benen, heupen, schouders, tot ze is gekeerd. Na verloop van tijd had hij daarvoor geen commando meer nodig, maar voelde hij zelf wanneer ze verliggen wilde. De hond kleedt haar ’s ochtends aan en ’s avonds uit en nu er een nieuwe werkhond is, doen ze het met z’n tweeën. Dan krijgt zo’n kerstbal met daarin een foto van een hondensnuit toch een diepere lading.

De aflevering van dinsdag begon met een jonge vrouw die een lichtje kwam brengen met een foto van haar hartsvriendin in bikini met een kerstmuts op. De foto is vorig jaar gemaakt op kerstavond op Bonaire, de avond voor ze overleed bij een auto-ongeluk, 21 jaar. Dóór naar het meisje van 4 met een zelfgeschreven kerstboodschap voor een jongetje uit haar klas: „Ik vind je lief.” De achtergrondmuziek vol strijkers en gitaar zwelt soms aan tot hyperbolische hoogte, maar het huilt best lekker moet ik zeggen.

Hardcore Boeddhist

Er is nog veel meer Linssen dezer dagen. In Boeddha in de polder zoekt hij alle avonden van deze week het licht dat anderen hebben gezien. „Mensen die hun persoonlijke crisis konden ombuigen in een waardevolle levensles.” Achter de Boeddhabeeldjes in tuinen en op vensterbanken schuilt zelden een hardcore boeddhist, zo blijkt. De beeldjes staan er voor de sier, of voor iets algemeners. Zen, innerlijke rust, spiritualiteit. En mensen doen van alles om die staat te bereiken. Op blote voeten de Mount Everest beklimmen, hun stem bevrijden, yoga beoefenen of een natuurreligie, op trommels slaan in een drumcirkel.

Linssen loopt als participerend presentator alle spirituele paden af. Soms is hij kritisch of vindt hij iets gek. Als hij bij de eerste de beste yogaoefening al piept dat het pijn doet en baalt van zichzelf. De yogameester herkent dat als „fundamentele zelfafwijzing” en maant hem met „liefdevolle aandacht naar zichzelf te kijken”. Helemaal ongevoelig lijkt Linssen niet voor wat hij tegenkomt aan oefeningen en rituelen. Moet ook wel, want als hij niet leuk meedoet is er geen programma. Ik bedoel, het is ook gewoon z’n werk. En dat zegt hij ook met zoveel woorden als hij zijn „intentie” moet uitspreken bij een stembevrijdingssessie. „Ik kan me open opstellen in mijn werk als presentator en als zanger. Ik wil dat niet aan hoeven zetten, maar het zijn.”

Bij de trommelbouwer (in het dagelijks leven officier bij Defensie) verraadt hij zich. Hij mag een stuk leer kiezen voor zijn eigen trommel, waarmee hij zijn vastzittende emoties kan losslaan. Hij kiest een kamelenhuid. „Bij een kameel denk ik aan: altijd onderweg, doorgaan, doorgaan, doorgaan, bagage, groepsdier, lange reis.”

Nee, Joris is er nog láng niet.