Ook ik stond dit weekend ongesteld op het ijs, net als Jutta Leerdam. Mijn rondje Paterswoldsemeer was niet wereldbekerwaardig, haar skatefluencer-sterrenstatus zal ik nooit bereiken. Zij droeg een legging van Jumbo, mijn schaatsen zaten in een plastic tas van Jumbo, daarmee hield de gelijkenis op. Dacht ik. Maar ik had buiten het nieuws gerekend.

‘Leerdam na unieke zege open over menstruatieklachten’, kopte de NOS. Het AD, Elle, Omroep West, zelfs Trouw bemoeide zich ermee. ‘Menstruatiepijn, en toch winnen: Jutta Leerdam spreekt zich uit.’ Juist dat het in de headlines stond, liet zien hoe precair het onderwerp nog altijd is. Had het de kranten ook gehaald als Leerdam had verloren, of was haar toelichting dan afgedaan als slap excuus?

Zelf gleed ik vanwege de hormonenstorm nogal verkrampt over het ijs, al kwam het mogelijk ook door de schrik. Op weg naar Paterswolde had ik met 100 kilometer per uur een klapband gekregen – vlak voor mij verloor een vrachtwagen een metalen object. Rijkswaterstaat schoot te hulp via de vluchtstrook, later volgde de Wegenwacht. Terwijl we het reservewiel uit de achterbak haalden, kwamen de tranen. „Ik ben gewoon overstuur en ongesteld”, snotterde ik. De ANWB-man knipoogde. „Zout op de weg is goed tegen de gladheid.” En, toen hij mijn schaatsen zag: „Van klapband naar klapschaats.”

Op het ijs kreeg ik langzaam de slag weer te pakken, en ik herinnerde me wat mijn oma ooit zei: dat niets zo helpt tegen menstruatiepijn als bewegen in de buitenlucht. Rozig zag ik later in het hotel hoe Leerdam goud won.

Positief bekeken past haar openheid in een recente trend. In mei dit jaar sprak golfster Lydia Ko over menstruatierugpijn tijdens het WK, in augustus pleitte atlete Dina Asher-Smith voor onderzoek naar de invloed van hormonale cycli op sportprestaties. En vanaf komend jaar schrapt Wimbledon éíndelijk de verplichting voor tennissters om wit ondergoed onder hun witte rokje te dragen – sommigen van hen gingen rond het toernooi altijd speciaal aan de pil om doorlekken tijdens het spelen te vermijden.

Toch is vrouwenbloed nog niet uit de taboesfeer. Uit recent Brits onderzoek bleek dat vrouwelijke atleten het lastig vinden om er met mannelijke coaches over te praten. Ook buiten de sportwereld ligt het gevoelig. In 2019 bleek uit onderzoek door het Radboudumc dat vrouwen met menstruatieklachten dat zelden melden aan hun baas, uit angst voor onbegrip.

Bioloog Midas Dekkers betoogde ooit dat het terecht is dat vrouwen minder verdienen, omdat ze een week per maand ongesteld zijn en daardoor in theorie minder productief. Kort door de bocht, en op zúlk glad ijs dat de wereldbekerbaan van Calgary er niets bij is. Dat bewijst Leerdams prestatie wel.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

