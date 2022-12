Gezonde hiv-patiënt Xavier kan zich niet verzekeren

Het was de eerste coronazomer, Xavier Chapa vreesde voor zijn baan. Hij werkte al tien jaar bij een tv-productiebedrijf, maar alle berichten over een enorme recessie zaten hem niet lekker. Na studie besloot Chapa, in New York geboren en sinds 2008 in Nederland, twee aanvragen te doen bij TAF Verzekeringen: een overlijdensrisicoverzekering en ‘maandlastbeschermer’, een soort arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering voor woningbezitters in loondienst. Die voor overlijden kreeg hij, voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet. Reden? Hij heeft hiv.

Dat Xavier Chapa (52) verder kerngezond is, zijn hiv-waarden niet eens meer zijn te meten in zijn bloed, en hij geen bijwerkingen heeft van medicijnen maakte niet uit voor TAF: dat alles garandeert niet dat hij klachtenvrij blijft, aldus de verzekeraar. Wat als het virus ineens zou ‘opvlammen’?

Chapa: „Als ze nu mijn hiv-behandelaar hadden geraadpleegd... Ik heb al decennia een onmeetbare hoeveelheid virus. Ik heb zelfs een kind. Dat is de medische wereld, dit de verzekeringswereld.” De moeder van zijn kind zei hem Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) te vragen. „Zij gaven me hoop dat dit kon worden rechtgezet.”

„De verzekering werd afgewezen enkel omdat hij hiv heeft”, zegt Riki Kooyman van MDRA. „Zo wordt een hele groep uitgesloten.” Snel had ze het gevoel dat TAF verboden onderscheid maakte op basis van chronische ziekte. Toen TAF ontkende, maakte ze er een zaak van bij het College voor de Rechten van de Mens.

„Mensen met hiv zijn net zo gezond als jij en ik”, zegt Jet Gisolf, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hiv-Behandelaren. Zij noemt het besluit van TAF „totaal onbegrijpelijk”. Eventueel vallen mensen met hiv nog uit op werk vanwege stigma, zegt ze. „Mensen leven soms met een geheim. Als dat rondverteld wordt, komt het voor dat iemand uitvalt op werk.”

Michiel Meijer, commercieel directeur van TAF: „In de kern zijn er zo weinig data over de effecten van hiv en hiv-medicatie op elk menselijk lichaam, en dus op het risico van arbeidsongeschiktheid, dat het voor de verzekeraar heel moeilijk is er een heldere premie tegenover te stellen.” Dat is anders bij overlijdensrisicoverzekeringen, zegt hij. „Dat risico is redelijk goed in te schatten.”

Goed met hiv te leven

Sinds midden jaren 90 is hiv-medicatie beschikbaar waardoor er goed mee te leven is. Nederland was in 2005 het eerste land waar je met hiv een overlijdensrisicoverzekering kon krijgen, toen er data beschikbaar kwamen over het sterfterisico. Eerst nog met een twee tot drie keer zo hoge premie, maar de verzekering werd in ieder geval niet geweigerd. „En we hebben ook de ambitie met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voorop te lopen in Europa”, zegt een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars.

„Alleen daar ligt het een stuk ingewikkelder. Bij een AOV verzeker je de mogelijkheid je eigen beroep te kunnen blijven uitoefenen. Kan dat niet meer, dan keert de verzekeraar uit tot je pensioenleeftijd. Dat gaat om hele grote bedragen.” Nu kunnen verzekeraars dat risico moeilijk inschatten bij mensen met hiv, zegt de woordvoerder, omdat er onvoldoende data zijn. Hij wijst er wel op dat dit probleem zich vanzelf oplost zodra de AOV verplicht wordt, waarschijnlijk per 2027.

Ik ben al hiv-positief sinds 1993. Deze zaak bracht mij weer twintig jaar terug Xavier Chapa benadeelde

Volgens TAF-directeur Meijer „is het ons bestaansrecht mensen te verzekeren. We willen een oplossing kunnen bieden.” Het Verbond voor Verzekeraars zegt dat „we niets verdienen aan het afwijzen van klanten”.

Maar hebben de verzekeraars wel moeite gedaan die data te verzamelen? Jazeker, zegt het Verbond, die tien jaar geleden met de Hiv Vereniging ging praten. „Dat heeft toen niets opgeleverd.” Dat bevestigt de Hiv Vereniging. „Daarna is het in het slop geraakt”, zegt belangenbehartiger Ronald Brands, die dik twee jaar geleden een nieuwe poging deed. Na een jaar Zoomen werd in oktober een bijeenkomst belegd. De twee partijen zetten nu in op microdata van het CBS. Door die, geanonimiseerd en in de CBS-omgeving, te koppelen aan gegevens van mensen met hiv die bekend zijn bij Stichting hiv monitoring hopen ze een precieze inschatting te laten maken van het risico op arbeidsongeschiktheid.

„Iedereen kreeg huiswerk mee om aan een proefmodelletje te werken”, zegt Brands. „In januari hebben we een vervolgbijeenkomst.” Hij hoort dat andere mensen met hiv wel een verzekering kunnen afsluiten, alleen met een korte looptijd en hoge premie. „Het is onhelder of dat terecht is.”

Met spoed verder onderzoeken

In oktober diende ook de zaak van Chapa bij het mensenrechtencollege. Chapa was aanwezig per videoverbinding. De verzekeraar bleef erbij niet te hebben gediscrimineerd, baseert zich op (internationale) ‘herverzekeraars’, waar verzekeraars zich kunnen verzekeren. Die adviseren AOV’s mensen met hiv te weigeren, ongeacht gezondheidssituatie.

Lees ook: Tegen mensen met hiv wordt nog altijd anders aangekeken

Het College voor de Rechten van de Mens gaf TAF woensdag gelijk. Het erkent tegelijkertijd dat er te weinig data zijn om een conclusie te trekken over de relatie tussen hiv en arbeidsongeschiktheid, en roept de verzekeringsbranche op „met spoed” dit verder te onderzoeken.

Riki Kooyman van het antidiscriminatiemeldpunt vindt het „moeilijk te begrijpen dat het college het belang van TAF en mijn cliënt gelijkstelt. Het gebrek aan data wordt nu op hem afgewenteld. Met dit oordeel wordt men afhankelijk van de welwillendheid van verzekeraars om onderzoek te doen naar meer data”, zegt zij. „Verder weten we dat sommige verzekeraars het wel aanbieden. Waarom TAF niet? Is er sprake van stigmatiserend gedachtengoed? Van het idee dat je nog doodgaat of heel erg ziek wordt door hiv, en dat daardoor bewust of onbewust op de rem wordt getrapt.”

Acht maanden nadat zijn verzekering werd afgewezen, werd Xavier Chapa ontslagen. „Wild in de rondte” solliciteren leidde tot een baan in Bangkok, van waaruit hij nu videobelt. Dat was niet de beste beslissing, zegt hij, zijn zorgverzekering dekt daar geen hiv-behandelingen. Hij komt binnenkort terug naar Nederland.

„Ik ben al hiv-positief sinds 1993”, zegt Chapa. „Ik heb het allemaal meegemaakt: van mensen die sterven omdat er niet genoeg medicijnen zijn, tot aan een gevoel van onoverwinnelijkheid omdat ik door medicijnen nu een gewoon leven leidt. Deze zaak bracht mij weer twintig jaar terug.”