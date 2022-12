Er komt toch een derde islamitische middelbare school – in Utrecht

Nederland krijgt een derde door de overheid bekostigde islamitische middelbare school. Een bezwaarcommissie van het ministerie van Onderwijs heeft de stichting Al Amana in het gelijk gesteld; minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) wees de vorig jaar ingediende aanvraag voor een mavo/havo/vwo-school in Utrecht eerder onterecht af. Al Amana, dat ook acht basisscholen heeft, zoekt nu in overleg met Utrecht een geschikt pand om in september 2023 of 2024 te beginnen.

De Onderwijsinspectie adviseerde in mei negatief over nagenoeg alle aanvragen voor nieuwe middelbare scholen – waaronder vijf islamitische – vanwege te onsamenhangende burgerschapsplannen. De initiatiefnemers reageerden verbolgen; de inspectie zou onduidelijke eisen stellen en meer verlangen dan van bestaande scholen, terwijl die ook worstelen met de nieuwe wetgeving. Die werd vorig jaar aangescherpt om de inspectie een manier te geven burgerschapsonderwijs te controleren.

Desgevraagd zegt Al Amana-directeur Karim Salihi niet goed te weten waarom zijn aanvraag in bezwaar wél positief beoordeeld is; hij hield naar eigen zeggen vast aan zijn eerdere burgerschapsplannen. Volgens de inspectie zorgde zijn toelichting tijdens de procedure voor voldoende vertrouwen in de „invulling, samenhang en doelgerichtheid” van zijn voorstel. Een islamitische initiatiefnemer in Schiedam hoort komende week of zijn bezwaar het ministerie ook op andere gedachten heeft gebracht.

Haga Lyceum

Hoewel de zo’n vijftig islamitische basisscholen het overwegend goed doen, komt het voortgezet islamitisch onderwijs al decennia moeilijk van de grond. Rotterdamse en Amsterdamse scholen gingen zo’n tien jaar geleden dicht na fraude en afnemende leerlingenaantallen. De Rotterdamse opvolger kampte in 2020 met een bestuurscrisis, het te weinig leerlingen tellende Amsterdamse Haga Lyceum draagt na een lange juridische strijd met de overheid (onder meer over burgerschap) inmiddels het predicaat ‘zeer zwak’.

In oktober onthulde NRC dat ontslagen Haga-directeur Soner Atasoy vorig jaar een private islamitische middelbare in Den Haag begon, waarop minister Wiersma een wet aankondigde voor strengere controle van privéscholen. Atasoy en anderen dienden eerder vergeefs aanvragen in voor een islamitische middelbare school in Utrecht.

