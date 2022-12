Eén dode wespendief is al te veel: geen windmolens op en rondom de Veluwe

Roofvogelexpert Rob Bijls-ma moest bijna lachen toen hij hoorde dat Gelderland heeft besloten op en rondom de Veluwe voorlopig geen windmolens te bouwen, om te voorkomen dat de wespendief zich daar tegen te pletter vliegt. „Dit is slapstick. Zo’n besluit is alleen goed om ambtenaren aan het werk te houden. Wat een hypocrisie. Ik ben sowieso tegen windmolens, want die dragen ertoe bij dat mensen almaar meer energie gebruiken. De mens is een onvoorstelbare uitvreter en zolang daar aan niets verandert, zijn dit soort maatregelen lapmiddelen.”

De provincie ziet zich gedwongen af te zien van de windmolenbouw binnen één kilometer rondom de Veluwe, en slechts heel beperkt in een zone tot 8 kilometer buiten het grootste aangesloten Europees beschermde natuurgebied van Nederland. „Hierdoor voorkomen we dat de Veluwse natuur verder verslechtert.”

Gelderland heeft behalve voor het natuurgebied als geheel ook een specifieke plicht voor de instandhouding van de wespendief, een soort buizerd, die op de Veluwe broedt. „Er sterven circa 36 wespendieven jaarlijks op natuurlijke wijze. Wij moeten bewijzen dat we door het plaatsen van windmolens niet meer dan 1 procent aan die sterfte toevoegen”, stelt een woordvoerder van de provincie. Dit betekent dat elke wespendief die na een botsing met de wieken van een windmolen sterft er volgens de Europese natuurregels één te veel is. Gelderland heeft volgens de woordvoerder een „pijnlijk dilemma” het hoofd willen bieden. „We hebben te maken met een juridische werkelijkheid. Elk plan voor een windpark eindigt bij de Raad van State.”

Gelderland had verschillende plannen voor turbineparken om 20 procent van de nationale ambitie voor duurzaam opgewekte energie te leveren. Dat wordt nu niet gehaald. Dus gaan plannen voor turbineparken langs snelwegen, onder meer bij Ede en Barneveld, niet door. Dat ook in de zone buiten de Veluwe windparken ongewenst zijn, komt volgens de provincie doordat de wespendief relatief ver weg, tot dertig kilometer, voedsel zoekt. Wel is er in de zone rondom de Veluwe nog ruimte voor twee windparken waarvan de rotorbladen in de maanden juli en augustus, als de wespendief actief is, stil zullen staan.

Er broeden zo’n 300 tot 400 wespendieven in Nederland. De soort komt in vrijwel heel Europa voor, en is op wereldschaal niet bedreigd. Op de Veluwe doet de wespendief het volgens Bijlsma erg slecht. „De voorbije twee jaar heeft geen enkel broedpaar jongen grootgebracht.” Als mogelijke oorzaak noemt Bijlsma dat het aantal wespen, het belangrijkste voedsel van de roofvogel, snel daalt. „Door bestrijdingsmiddelen in de landbouw.”

Vogelbescherming Nederland spreekt van een goed besluit. „Wij vinden windenergie pas echt groen als die niet ten koste gaat van kwetsbare natuur.” Er zijn veel omstandigheden die maken dat het hier niet goed gaat met de wespendief. „Schade door een windturbine komt daar nog blij.” Er lopen onderzoeken naar het effect van detectie van wespendieven via camera’s. „Dat is lastig, de wespendief lijkt erg op de buizerd”, aldus de Gelderse woordvoerder. Ook loopt er een proef, in de Groningse Eemshaven, met het zwart schilderen van rotorbladen van windturbines.

Roofvogeldeskundige Bijlsma vraagt zich af waar de windmolens die niet op de Veluwe mogen verrijzen, later wel worden gebouwd. „Brengen ze daar dan ineens geen schade toe aan de leefwereld?” Hij wijst er verder op dat niet kan worden bewezen in hoeverre sterfte onder wespendieven door rotorbladen van windturbines iets toevoegt aan de natuurlijke sterfte. „Misschien sterven vogels die anders door de havik of de oehoe zouden zijn gepakt. En vergeet niet dat de dood van de ene wespendief een zegen kan zijn voor een andere wespendief.”