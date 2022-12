Drugskunst is niet meer romantisch

Verslaving bezingen

Drugskunst bestaat absoluut nog, met name in de muziekwereld. In de jaren negentig was het voor alternatieve rockbands bijna contractueel verplicht om de lasten en baten van verslaving te bezingen. En ook in de rapmuziek – momenteel de populairste muziekstroming ter wereld – vereenzelvigen muzikanten zich met een drugslifestyle. Maar de romantische droom dat drugs tot betere muziek leiden, is afwezig. Drugs zijn niet meer een manier om dichter bij de muze te komen, maar een muze op zich.

Ook de kortstondige revivals van psychedelica in beeldende kunst behandelen drugs meer als onderwerp dan als inspiratie. Het gaat meer over de esthetiek en het imago van drugs dan over de romantiek. Het is de vraag of het überhaupt nog mogelijk is, om volledig los te breken van de (esthetische) associaties die drugs oproepen. Het lijkt de reden dat zelfs het ogenschijnlijk romantische experiment van Saunders uiteindelijk toch zelfreferentieel wordt.

De vraag is of het érg is dat die rol is verschoven. Want: heb je echt wat aan drugs als kunstenaar? Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol die drugs kunnen hebben op het creatieve proces. Een beroemde studie van psycholoog Jennifer Wiley – die ook als inspiratie voor de Deense hitfilm Druk (2020) diende – toont aan dat een lage hoeveelheid alcohol in het bloed kan helpen met creativiteit. Deelnemers met een alcoholpromillage van 0.075 (twee drankjes) in het bloed waren beter en sneller in het oplossen van creatieve vraagstukken. Alcohol heeft namelijk een uitwerking op het geheugen. Bepaalde breinregio’s werken minder goed, waardoor concentratie vermindert – laat dat nou net bijdragen aan je creativiteit.

Belangrijke kanttekening: twee drankjes is niet veel. Daarna neemt creativiteit juist weer af. We kunnen er zeker van zijn dat literaire dronkenlappen als Hemingway en Bukowski niet stopten na het tweede glas.

Microdosing – het nemen van kleine hoeveelheden psychedelica – is hip bij mensen met creatieve ambities

Voor andere drugs zijn de effecten minder goed onderzocht. Een onderzoek aan de Universiteit Leiden concludeerde dat cannabis in kleine hoeveelheden géén effect heeft op creativiteit, en in grote hoeveelheden een negatief effect heeft op creativiteit. Onderzoek naar de effecten van LSD, door een Japanse universiteit, toonde aan dat het middel weliswaar tot meer creativiteit en associatie leidt, maar dat het tegelijkertijd de capaciteit dwarsboomt om dat om te zetten in iets origineels. Je speelt quitte.

Ten Berge: „Heeft de kunstenaar er iets aan? Het kan. Het is een malle, intense ervaring, equivalent aan iedere intense ervaring – een cultuurschok, verliefdheid, rouw. Maar de drugs zélf geven je denk ik niks. Dat is wat de kunstenaars dachten.”

De laatste jaren worden psychedelica in de wetenschap weer serieus genomen. Onderzoek naar de positieve effecten van middelen als cannabis en LSD groeit explosief. En ook in de maatschappij is een herwaardering gaande. Microdosing – het nemen van kleine hoeveelheden psychedelica – is hip bij mensen met creatieve ambities. De eerste wetenschappelijke onderzoeken dáárnaar tonen een positief effect op creativiteit.

Maar leidt dat tot een revival in de kunst? Ten Berge: „Ik denk het niet. Drugsgebruik is geïntegreerd en geaccepteerd. Als je nu zegt: dit heb ik aan de LSD gemaakt, dan knippert niemand met de ogen. De romantiek is weg.”