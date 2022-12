Drie wetenschappers benoemd om onderzoek-Arib te begeleiden

De griffier, de hoogste baas van de organisatie van de Tweede Kamer, en het presidium, de dagelijkse leiding, hebben drie wetenschappers benoemd om het onderzoek naar de meldingen over het gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) te begeleiden. Dat heeft de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) woensdag namens het presidium in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

Het gaat om hoogleraar arbeidsrecht Willem Bouwens en hoogleraar bestuurskunde Mirko Noordegraaf, die eerder betrokken was bij de opzet van de parlementaire enquêtecommissie naar fraudebeleid en dienstverlening. Het trio wordt gecompleteerd door bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie Aukje Nauta.

In de brief staat dat het presidium en de onlangs benoemde waarnemend griffier Geert Jan Hamilton van de Tweede Kamer als opdrachtgevers „op geen enkele wijze betrokken [zullen zijn] bij de uitvoering van het feitenonderzoek, noch bij het directe inhoudelijke toezicht erop”. Ook geven ze geen instructies aan de onderzoekers, om eventuele belangenverstrengeling te vermijden.

‘Extra waarborg’

Bergkamp schrijft namens het presidium dat de benoeming van de drie hoogleraren een „extra waarborg” is om het onderzoek „zorgvuldig” uit te voeren. De wetenschappers, die als „extern gedelegeerd opdrachtgevers” optreden, onderhouden gedurende het feitenonderzoek alle contacten met Hoffmann. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor „alle keuzes die in dat verband moeten worden gemaakt”.

Het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdende gedrag van Arib ligt gevoelig. Eind september onthulde NRC dat het presidium, dat behalve uit Kamervoorzitter Bergkamp toen bestond uit acht Kamerleden van verschillende partijen, unaniem had besloten tot een extern onderzoek naar de opstelling en het gedrag van Khadija Arib in haar tijd als Kamervoorzitter (2016-2021). Daarover kwamen in korte tijd twee anonieme brieven binnen bij het presidium.

Bureau Hoffmann, dat het onderzoek uitvoert, kijkt ook naar de betrokkenheid van toenmalige topambtenaren en het voltallige presidium, waar Vera Bergkamp en Martin Bosma (PVV) onderdeel van uitmaakten in de periode-Arib. Het onderzoek gaat over hoe de Tweede Kamer „in brede zin heeft gereageerd op de signalen” [van grensoverschrijdend gedrag, NRC], zei Bergkamp afgelopen maand. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd.

