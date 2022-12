Deze christenen zijn de ergste vijanden van het kerstfeest

De oorlog tegen Kerst is in ons land nooit echt van de grond gekomen. Niet omdat er geen pogingen worden gedaan, natuurlijk. Wilders tweet elk jaar verongelijkt dat Rutte weigert mensen een vrolijk kerstfeest te wensen. Rutte zelf zei in 2016 nog dat hij vooral niet wilde dat we „de sfeer oproepen alsof [prettige] kerstdagen wensen niet meer mag, zoals Zwarte Piet niet meer zou mogen”. De Telegraaf kopt dit jaar: ‘Kruis door kerst in de Kamer: bomen en lichtjes in de ban’. Maar ook die krant weet wel dat er als vanouds een twaalf meter hoge kerstboom in het parlementsgebouw staat. En Thierry Baudet kondigt in een filmpje de FVD-kerstmarkt dan wel aan als een soort verzetsdaad, maar zelfs hij klinkt niet helemaal overtuigd.

Christelijke groep

Want als we eerlijk zijn, denkt niemand werkelijk dat Kerstmis onder druk staat, daarvoor is het feest simpelweg te alomtegenwoordig. En toch, wie de juiste hoekjes van het internet weet te vinden ziet dat ‘ze’ Kerst wel degelijk willen afpakken. ‘Ze’ zijn alleen niet wie je denkt.

‘Kerst: de waarheid aan het licht’ – zo heet de populairste video van de christelijke groep Last call mission. In een beige ton-sur-ton decor legt een vrouw rustig uit waarom zij als rechtgeaarde christen geen kerstfeest viert. „Als je eenmaal weet hoe het zit, dan kun je er niet meer zonder consequenties mee doorgaan.”

God heeft voor zijn feesten een duidelijke visie, en daar past Kerst niet bij

Dat Kerstmis een gekerstende versie van een heidens feest is weten de meeste mensen nog wel. Maar niet dat het het werk van de duivel is dat we daar zo gemakzuchtig mee omgaan. De christelijke God, zoals die wordt gepresenteerd in de video van Last call mission, blijkt gebrand op een strakke party planning, en ook enorm gepikeerd als je daar van afwijkt. God heeft voor zijn feesten een duidelijke visie, en daar past Kerst niet bij. De duivel speelt hier handig op in, en de satanische rituelen waar kerst op gebaseerd zou zijn liegen er niet om. Niet alleen stonden de Germaanse juulfeesten bol van de seksuele uitspattingen, er werden volgens Last call mission van oudsher dode baby’s in de kerstboom gehangen. Als mensenoffer.

Beetje bewondering

Weg met Kerst, luidt dus de boodschap, en op Instagram vind je genoeg gelovige aanhangers van deze beweging. Geen kerstdiner, geen feest, geen lichtjes, niets. Het is lastig hier niet een klein beetje bewondering te voelen. Als je nooit Kerst hebt gevierd, is het makkelijk er niet aan te beginnen, maar deze mensen moesten er veelal actief mee stoppen.

Toch mag het niet verbazen dat hun boodschap effectief is, want de video blijft wel in je hoofd zitten. Inmiddels is het voor mij in ieder geval onmogelijk om bij het zien van een kerstboom niet meteen aan orgieën en babylijkjes te denken. Dat hebben die christenen toch maar knap voor elkaar gekregen.