De (menselijke) machine achter jouw Amazon-pakketje

Rond de kerstperiode is het drukker dan ooit in het Nederlandse sorteercentrum van Amazon. Ruim honderd zogenoemde ‘Amazonians’ zorgen ervoor dat jouw kerstcadeautje op tijd bij je bezorgd wordt. Stijn Bronzwaer mocht een dag meelopen bij het sorteercentrum in Rozenburg en zag hoe de medewerkers als menselijke robots aan de lopende band staan.

Lees hier de reportage die Stijn Bronzwaer maakte vanuit het sorteercentrum.

