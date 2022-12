Dat satanistisch misbruik bestaat, dat blijven zij geloven

Ze haalde het voorwoord, daarna moest ze het concept-rapport twee dagen wegleggen voordat ze verder kon lezen. Ze was er ondersteboven van. Beduusd.

Beatrix Verhofstad had al wel haar twijfels gehad voordat ze ‘ja’ zei tegen de commissie-Hendriks om te worden geïnterviewd over haar misbruikverleden. En om als medeoprichter van Stichting Spotlight, belangenbehartiger voor slachtoffers van georganiseerd geweld op jonge leeftijd, interviewkandidaten te leveren aan de Tijdelijke Onderzoekcommissies naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. Twijfels, omdat zij en veel andere slachtoffers geen vertrouwen hebben in politie en justitie – en ook niet in een commissie die valt onder het ministerie van Justitie.

Maar ze had ook hoop. Dat de commissie onder leiding van hoogleraar Jan Hendriks een einde zou maken aan de decennialange discussie over het bestáán van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. Een onderwerp dat al sinds de jaren negentig leidt tot verhit debat tussen believers – slachtoffers en trauma-therapeuten die zich baseren op ervaringsverhalen - en non-believers – wetenschappers, met name rechtspsychologen, die zich beroepen op gebrek aan bewijs. Zóveel mensen die onafhankelijk van elkaar beweren door een netwerk te zijn misbruikt, zegt de ene groep, is dat geen bewijs genoeg? Die verhalen, zegt de andere, kunnen zijn ingebeeld of aangepraat in therapie en gaan vaak over satanisme, babylijkjes en pedonetwerken met hooggeplaatsten: te bizar om waar te zijn.

Vicieuze cirkel

Welles-nietes, al dertig jaar. Met als constante een vicieuze cirkel waarin slachtoffers geen aangifte doen uit vrees voor represailles van daders of omdat ze de politie niet vertrouwen met als gevolg dat de politie amper onderzoek doet naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik en er nauwelijks bewijsmateriaal gevonden wordt en beiden kampen zich steeds dieper ingraven in hun eigen gelijk.

VPRO-programma Argos blies in 2020 de discussie nieuw leven in. Het inventariseerde tweehonderd slachtofferverhalen en maakte daarover radio-uitzendingen die leidden tot Kamervragen en tot de aanstelling van een commissie die mede aan de hand van slachtofferverklaringen de aard van het misbruik zou onderzoeken. Stichting Spotlight leverde interviewkandidaten aan de commissie, net als Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, Stichting Misbruikt! en Caleidoscoop; allen belangenbehartigers die elkaar sinds de uitzending van Argos hadden gevonden. Ze hoopten dat de commissie met haar deze week verschenen rapport de cirkel na al die jaren zou doorbreken.

Helaas, zegt Beatrix Verhofstad – die als geïnterviewde het concept eerder kon inzien. Al uit het voorwoord maakte ze op dat dit onderzoek de discussie niet verder zal brengen. Dat zat ’m al in de gebruikte definitie. De opdracht vanuit de Tweede Kamer aan de commissie was om georganiseerd sadistisch misbruik te onderzoeken. Maar de rapporteurs spreken vooral over ritueel misbruik: een kleinere subcategorie van mensen die reppen over gewaden, drinken van bloed en omgekeerde kruisen. Gemiste kans, vindt ze, want relevanter dan ‘sadistisch’ of ‘ritueel’ is het machtsmisbruik dat algemeen voorkomt. „Waarom is niet de hele groep slachtoffers van kinderporno, waarvan we weten dat die bestaat, onderzocht?” En ze begrijpt waar het vandaan komt: veel geïnterviewden noemden rituele kenmerken. Maar Verhofstad niet. „Ik voelde me al in het voorwoord uit het rapport geschreven.”

Teleurstelling

Teleurstelling klinkt ook bij de andere belangenbehartigers die interviewkandidaten leverden – 21 in totaal. Zo uitte Stichting Misbruikt! haar kritiek in een eveneens deze week verschenen document van 70 pagina’s – bijna net zoveel als het onderzoeksrapport van de commissie – mede opgesteld door Corinne Dettmeijer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Misbruikt! en tot 2017 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ze vindt dat de commissie een belangrijke conclusie trekt door te erkennen dat ‘georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen’ bestaat. „Dat is nooit eerder zo gezegd.” Maar die conclusie, vindt ze, staat nogal „verstopt” in het rapport met als gevolg dat de urgentie om het probleem aan te pakken nou niet bepaald „ervan af spat”.

De commissie adviseert de instelling van een algemeen meldpunt voor seksueel misbruik, maar daar zien de belangenbehartigers weinig in. „Voelt te onveilig voor slachtoffers.” En de commissie noemt als aanbeveling dat dit onderwerp niet alleen bij de zedenpolitie thuishoort, maar ook bij afdelingen die zich met mensenhandel bezighouden. Alleen, daarin gaat de commissie wat Dettmeijer betreft lang niet ver genoeg. „Je moet dit delict helemaal niet als zeden beschouwen, maar als georganiseerde misdaad. Dan hoeft de politie niet te wachten tot er een aangifte ligt, zoals nu gebeurt, maar kan ze zelfstandig onderzoek doen.”

Jammer ook, vinden de belangengroepen, dat de commissie geen verder onderzoek aanbeveelt. Al op voorhand had ze aangegeven niet aan waarheidsvinding te willen doen – „te complex”. De commissie concludeert dat georganiseerd sadistisch seksueel kindermisbruik bestaat, maar dat het vrijwel onmogelijk is de verhalen van slachtoffers over ritueel en satanistisch misbruik te verifiëren. Terwijl, zeggen de belangengroepen, er bestaan bureaus die zulke fenomenen onderzoeken, zoals door het darkweb met open source intelligence te doorzoeken op mogelijke beelden en verbanden .

Heeft de commissie genoeg haar best wíllen doen, vraagt Beatrix Verhofstad zich af. Haar wantrouwen jegens de overheid blijft bestaan. Ze voelt zich niet geloofd. Opnieuw. Teruggeworpen in de tijd. „Alsof ik weer dat kleine meisje ben dat tegen de kleuterjuf zegt: ‘Ik heb een bekende die gemene dingen met mij doet’. En dat iedereen denkt: dat verzint dat kleutertje, dat kan niet echt zijn.”