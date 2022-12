CPB-onderzoek: ‘Ranglijsten internationaal onderwijs zijn onbetrouwbaar’

Is het echt zo slecht gesteld met de lees- en rekenvaardigheden van Nederlandse kinderen? Vergeleken met leeftijdgenoten in andere rijke en opkomende landen? Die vraag dringt zich op nu onderzoekers van het CPB ‘Een blik op de Nederlandse positie in internationale onderwijsranking’ hebben gepubliceerd.

De onderzoekers legden de vergelijkingsmethodiek van PISA, TIMSS en Pirls onder de loep en wat blijkt: lees- en rekenvaardigheden in diverse landen zijn amper met elkaar te vergelijken. In het ene land doen zwakkere leerlingen bijvoorbeeld niet mee in de toetsen voor de vergelijking, in het andere land (zoals Nederland), leveren te weinig scholen resultaten aan om een representatieve steekproef te organiseren.

Daarnaast zijn organisaties zoals PISA de afgelopen jaren geleidelijk overgestapt op digitaal toetsen „wat een zuivere vergelijking over tijd en tussen landen kan bemoeilijken”, aldus de onderzoekers. In sommige landen zijn leerlingen al gewend om toetsen digitaal te maken, in andere landen niet. „Dat kan de prestaties op de toets beïnvloeden.”

Verder zijn de culturele verschillen tussen landen zo groot, dat het weglaten van één belangrijke vraag in de toets al grote gevolgen kan hebben voor de vergelijking van de ‘prestaties’ van bijvoorbeeld Mexico en Japan.

Top tien

Nederland stond tot twintig jaar geleden steevast in de top tien bij alle internationale peilingsonderzoeken. Nu is dat alleen nog zo bij ‘PISA wiskunde en natuurwetenschappen’, schrijft het CPB. „Zorgen over deze ontwikkeling werden geuit in onder andere De Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2021) en de Kamerbrief over het Masterplan basisvaardigheden (OCW, 2022).”

Maar de sombere berichten van de afgelopen tien jaar – dat Nederlandse kinderen steeds slechter rekenen en lezen, vergeleken met hun leeftijdsgenoten elders – zijn dus niet helemaal terecht. Maar misschien ook wel – de vergelijkingen gaan eenvoudigweg mank.

De gevolgen van PISA- en andere rankings zijn groot, schrijft het CPB: veel landen grijpen een daling op de ranglijst aan om het basisonderwijs te veranderen.

Dat Nederlandse kinderen vergeleken met hun leeftijdgenoten dertig jaar geleden in Nederland minder goed lezen en rekenen, lijkt wél te zijn aangetoond. Vorige week constateerde de Onderwijsinspectie nog dat basisscholieren minder goed lezen dan tien jaar geleden. Dat ligt niet alleen aan het onderwijs, ook aan het ‘leesgedrag’ thuis, aldus de inspectie. De helft van de kinderen leest thuis minder dan een kwartier per dag.

Maar ook daarvoor gaat de conclusie van het CPB op: „Critici merken overigens op dat deze peilingsonderzoeken voorbijgaan aan het belang van niet-cognitieve vaardigheden, zoals relationele vaardigheden en doorzettingsvermogen. De resultaten van internationaal peilingsonderzoek zouden daarom al slechts een beperkte graadmeter zijn voor onderwijskwaliteit.”