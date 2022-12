Booking.com verkoopt hoofdkantoor voor 566 miljoen

Hotelwebsite Booking.com heeft zijn nog te openen nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam verkocht voor 566,3 miljoen euro aan de Duitse DekaBank. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf heeft gedeponeerd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Door een zogenoemde ‘verkoop-en-leasebackconstructie’ aan te gaan heeft Booking de komende jaren de zekerheid van een vaste huurprijs in een tijd dat de prijs voor vastgoed stagneert door de hoge rente. Booking huurt het pand – dat vlak naast Amsterdam Centraal Station ligt – in ieder geval de komende 16,5 jaar voor een bedrag van ruim 24 miljoen euro per jaar.

Het nieuwe kantoor wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar geopend. De bouw van het project startte in 2016 en liep jarenlange vertraging op door de pandemie. Booking.com betaalde destijds ruim 270 miljoen euro voor de grond en een deel van de nieuwbouw van het pand.

Booking werd in 1996 opgericht door de Nederlander Geert-Jan Bruinsma en is sinds 2005 in Amerikaanse handen. Het hoofdkantoor is altijd in Amsterdam gebleven, waar ongeveer een kwart van de twintigduizend medewerkers werkzaam is. Booking.com is de grootste hotelwebsite ter wereld.

Het nieuwe kantoor wordt de nieuwe werkplek voor vrijwel alle Amsterdamse werknemers van Booking, die momenteel nog over tal van kantoren in de binnenstad zijn verspreid. Alleen Bookings klantenservice blijft vanuit een aparte locatie – vlak bij station Amsterdam Sloterdijk – opereren.

Voor de bouw van het Booking-kantoor werd de openbare weg jarenlang afgesloten. ‘Hoezo moest die Amsterdamse brug zó lang op slot?’

‘Silicon Island’ voltooid

Als Booking verhuist naar de nieuwe locatie is het ‘Silicon Island’-project van de gemeente Amsterdam officieel voltooid. Op de Oosterdokskade zijn dan met de hoofdkantoren van Adyen, TomTom, Just Eat Takeaway.com en Booking.com vier grote Nederlandse techbedrijven samengebracht.

De ‘campus’ van Booking,com neemt met 72.500 vierkante meter bestaande uit kantoorruimte en 41 appartementen het grootste deel van de Oosterdokskade in beslag. Booking streeft ernaar dat werknemers hier straks twee dagen per week op kantoor werken. Al wordt daartoe geen verplichting opgelegd, meldde het management aan werknemers. Op dit moment werken Booking-werknemers vooral vanuit huis.

De Booking-campus is gebouwd rond twee grote atriums met veel daglicht en veel groen, ondersteund met kolommen in de vorm van kraaienpoten. Er is straks plaats voor drie restaurants, waar volgens Het Parool – dat de menukaart alvast inzag – vooral „halal, curry’s, vegan en veel groenten” worden geserveerd.

De looproutes in het pand zijn – met behulp van trappen en bruggen – zo ontworpen dat er bewust veel afstand moet worden afgelegd. Dat moet onder meer „lopend vergaderen en fysieke activiteit aanmoedigen”, aldus het verantwoordelijke architectenbureau UNstudio. „In een ontwerp dat de functionele, transparante en verbonden manier van werken bij Booking.com weerspiegelt.”