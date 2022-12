Adviesraad Migratie ontraadt kabinet te werken met asielquota

Op het gras slapende asielzoekers in Ter Apel, internationale studenten in tenten op campings en gevluchte Oekraïners die massaal onderdak vinden in omgebouwde kantoren. Het is een greep uit de opvang van migranten in Nederland – alleen al dit jaar. Bij elke nieuwe migratiestroom doemt de vraag op wat Nederland aan migratie aan kan en schermen politici, opiniemakers en burgers al snel met dé oplossing: quota.

Een vooraf afgesproken maximumgetal zou meer grip geven op het aantal (arbeids- en kennis)migranten, asielzoekers en internationale studenten dat naar Nederland migreert. Maar kan een land wel gebruikmaken van ‘richtgetallen’ bij migratie? En als dat kan, voor welke soorten migratie dan?

Dat onderzocht de Adviesraad Migratie op verzoek van het kabinet in het donderdag te verschijnen rapport Realisme rond richtgetallen. Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid. „We zien dat de discussie over migratiequota al heel lang speelt, terwijl er heel weinig over bekend is”, zegt voorzitter van de adviesraad Monique Kremer.

De adviesraad concludeert dat werken met quota alleen kan als er eerst een visie komt op het migratiebeleid, die nu volledig ontbreekt. „In Nederland hebben we het vaak over aantallen, maar niet over welke migranten we willen”, zegt Kremer.

Die richtgetallen – over hoeveel en welke migranten je als land wilt – kunnen helpen voor een meer geïnformeerde discussie over migratie en bij de voorbereidingen bij bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor een daadwerkelijke berekening van het aantal wenselijke migranten is de Adviesraad niet gevraagd.

De discussie over migratie gaat bijna altijd over asielzoekers, ziet de Adviesraad Migratie. „Maar arbeidsmigratie is vele malen groter”, zegt Kremer. De adviesraad berekende dat tussen 1999 en 2020 slechts 12 procent van de migratie naar Nederland voortkomt uit asiel, de kleinste groep. De grootste groep komt uit andere EU-landen: 51 procent, vooral arbeidsmigranten.

Een asielquotum raadt de adviesraad af. Nederland is gebonden aan internationale verdragen en Europese wetgeving. „Een rechter fluit een asielquotum terug”, zegt Kremer. „Die verdragen zijn er niet voor niets, want asiel gaat om medemenselijkheid en humaniteit. Bovendien is het een mondiaal vraagstuk. Als wij niet solidair zijn, schiet je jezelf in de voet. Dan kan het betekenen dat buurlanden in conflictgebieden, die nu het merendeel van de vluchtelingen opvangen, ook niet meer solidair zijn. Dan loop je het risico dat ook zij weigeren vluchtelingen op te vangen.”

Een streefgetal voor een jaarlijks aantal asielzoekers, waar in tegenstelling tot een quotum geen bindende afspraken aan verbonden zijn, raadt de adviesraad ook af. „Op asiel hebben we het minste grip”, zegt Kremer. „Nu zie je bijvoorbeeld dat de inval van Rusland in Oekraïne leidt tot een flink aantal mensen op de vlucht. Er kwamen dit jaar al meer dan 80.000 Oekraïners naar Nederland. Werk je met streefcijfers, dan doe je beloftes die je niet kunt waarmaken en creëer je je eigen teleurstelling.”

Arbeidsmigratie

Bij arbeidsmigratie kan Nederland wel gebruikmaken van streefgetallen, schrijft de raad. Bijna een kwart van de migranten – 700.000 – komt vanwege werk, de meeste uit de EU. De overheid kan arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie heel makkelijk sturen, voornamelijk via visaverlening en verblijfsvergunningen. Binnen de Europese Unie kan dat niet, maar, zegt Kremer, „er kan meer worden gedaan dan nu het geval is”.

Zo zijn er genoeg mogelijkheden arbeidsmigratie uit de EU indirect te beperken of te beïnvloeden, vindt de adviesraad. „Je kunt besluiten of je nog meer distributiecentra wilt waar arbeidsmigranten werken of dat je kiest voor arbeidsmigranten die in de zorg werken”, zegt Kremer. „Maar dan moet je wel keuzes maken die nu niet worden gemaakt.” Door bijvoorbeeld de flexibilisering op de arbeidsmarkt aan te pakken, of juist te zorgen voor betere verlofregelingen bij ouderschap, zodat er meer hogeropgeleide migranten komen. Nederland trekt relatief weinig kennismigranten aan vergeleken met de rest van Europa.

Alleen heeft Nederland de afgelopen decennia nauwelijks beleid gevoerd op arbeidsmigratie binnen de EU. „Arbeidsmigratie is te lang overgelaten aan de markt”, zegt Kremer. „De belangen van werkgevers zijn relevant, maar maatschappelijke overwegingen zijn net zo belangrijk”, zegt Kremer, doelend op de vaak slechte huisvesting en slechte inburgering van deze groep in de samenleving.

De adviesraad keek ook naar andere landen en hoe zij omgaan met richtgetallen. Alleen Canada is een bruikbaar voorbeeld voor Nederland. Daar werken ze met streefgetallen, behalve voor irreguliere asielmigratie, omdat ze daar geen grip op hebben. „In Canada kijken ze naar de economie in de toekomst, maken ze demografische analyses en stemmen ze migratie op nationaal én regionaal niveau af en hebben bewoners inspraak op migratiebeleid”, zegt Kremer. „Dat Canadese overheidsbeleid trekt het initiatief naar zich toe, iets wat we in Nederland nauwelijks kennen.”